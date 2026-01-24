Test de personalitate: Ce tip de lider ești?

Răspunde sincer la întrebările de mai jos și află ce tip de lider ești.

Notează litera aleasă (A, B, C sau D). La final, verifică rezultatul.

1️⃣ Într-o situație de criză, tu…

A. Analizezi rapid datele și stabilești un plan

B. Încerci să calmezi oamenii și să îi încurajezi

C. Preiei controlul și dai indicații clare

D. Cauți o soluție creativă, diferită de ce s-a încercat până acum

2️⃣ Cum îți motivezi echipa?

A. Prin obiective clare și argumente logice

B. Prin empatie și susținere emoțională

C. Prin rezultate și exemplul personal

D. Prin inspirație și viziune pe termen lung

3️⃣ Când cineva greșește, tu…

A. Analizezi ce nu a funcționat și corectezi

B. Discuți calm și încerci să înțelegi contextul

C. Spui direct ce trebuie schimbat

D. Vezi greșeala ca pe o lecție și o oportunitate

4️⃣ Ce contează cel mai mult pentru tine ca lider?

A. Eficiența și organizarea

B. Armonia în echipă

C. Rezultatele concrete

D. Inovația și evoluția

5️⃣ Cum iei deciziile importante?

A. După fapte și statistici

B. Ținând cont de oameni

C. Rapid și ferm

D. După intuiție și imaginea de ansamblu

Rezultate

Majoritatea A – Lider strategic

Ești organizat, logic și orientat spre planificare. Oamenii au încredere în tine pentru că știi să vezi structura și să conduci prin claritate.

Punct forte: gândirea strategică

Provocare: flexibilitatea emoțională

Majoritatea B – Lider empatic

Conduci prin înțelegere și conexiune umană. Creezi un mediu sigur în care oamenii se simt ascultați și apreciați.

Punct forte: inteligența emoțională

Provocare: luarea deciziilor dificile

Majoritatea C – Lider autoritar

Ești hotărât, direct și orientat spre rezultate. Știi să iei decizii rapide și să conduci în momente dificile.

Punct forte: fermitatea

Provocare: colaborarea

Majoritatea D – Lider vizionar

Ai capacitatea de a inspira și a ghida prin idei. Vezi potențialul înaintea celorlalți și conduci spre schimbare.

Punct forte: viziunea

Provocare: implementarea practică

Un lider eficient îmbină mai multe stiluri. Testul arată tendința ta dominantă, nu o limită.