Testul Arborelui: când desenul devine oglinda sufletului

Așa funcționează și Testul Arborelui (Koch Tree Test) – un instrument proiectiv folosit de psihologi pentru a explora personalitatea, starea emoțională și imaginea de sine a unei persoane.

Creat de psihologul elvețian Karl Koch, acest test simplu, dar profund, a devenit unul dintre cele mai utilizate în psihodiagnostic și consiliere psihologică.

De ce? Pentru că arborele este un simbol universal al vieții, iar felul în care îl desenăm reflectă, în mod inconștient, cum ne vedem pe noi înșine.

Cum se face testul

Instrucțiunea originală este cât se poate de simplă:

„Desenează un copac. Orice copac dorești.”

Psihologul nu oferă alte detalii.

Este important ca desenul să fie spontan, fără prea multă analiză sau corecturi.

După desen, pot urma alte două etape:

Desenează un al doilea copac, diferit de primul (pentru a compara contrastele interioare). Răspunde la câteva întrebări despre desen: „Cum se simte copacul tău? Unde se află? Ce l-a făcut să crească așa?"

Ce simbolizează fiecare parte a copacului

Trunchiul – imaginea de sine și stabilitatea

Trunchiul reprezintă nucleul personalității, modul în care te percepi și cât de „solid” te simți în fața vieții.

Trunchi gros: persoană sigură, puternică, cu forță interioară.

Trunchi subțire: sensibilitate, vulnerabilitate emoțională.

Trunchi crăpat sau întrerupt: conflicte interioare, nesiguranță.

Coroana – gândirea, creativitatea și relațiile

Forma coroanei arată cum te raportezi la lume.

Coroană bogată, simetrică: echilibru, deschidere, imaginație.

Coroană haotică sau fragmentată: anxietate, tensiune, instabilitate.

Frunze detaliate: atenție la detalii, nevoia de control.

Frunze mari și libere: generozitate, curiozitate, libertate interioară.

Rădăcinile – legătura cu trecutul și stabilitatea emoțională

Nu toți oamenii le desenează – și asta, în sine, spune multe.

Rădăcini vizibile: conștientizarea propriilor origini și nevoia de rădăcini.

Lipsa rădăcinilor: detașare, nesiguranță, uneori dorința de „a scăpa” de trecut.

Rădăcini adânci: echilibru, maturitate emoțională.

Detalii adiționale – expresia emoțională

Soarele, norii, păsările, florile, oamenii din jur — toate sunt indicii despre starea de spirit actuală.

Soarele sau lumina: speranță, încredere, motivație.

Nori sau ploaie: tensiune, tristețe, perioadă de introspecție.

Păsări sau fluturi: dorință de libertate, optimism.

Ce poate dezvălui testul

Deși pare un simplu desen, Testul Arborelui poate oferi indicii despre:

echilibrul interior și reziliența emoțională,

gradul de încredere în sine,

modul în care te vezi în raport cu ceilalți,

stările emoționale recente (stres, epuizare, anxietate, optimism).

Este important de subliniat: nu este un test „de notat” sau „de trecut”, ci o oglindă simbolică a sinelui tău.

Ce poți face tu acasă

Încearcă să desenezi un copac într-o zi obișnuită.

Apoi, peste câteva luni, repetă exercițiul. Compară cele două desene.

Vei observa, poate, cum s-au schimbat detaliile — trunchiul mai solid, coroana mai vie, rădăcinile mai adânci.

Uneori, schimbările din interior se văd mai repede pe hârtie decât în oglindă.

Testul Arborelui ne amintește că autocunoașterea nu are nevoie mereu de cuvinte.

Uneori, tot ce trebuie să faci este să lași creionul să vorbească.

Pentru că, la fel ca un copac, și noi creștem, ne vindecăm și ne înălțăm în direcția luminii.