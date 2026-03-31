De la farse medievale la păcăleli pe internet, de 1 aprilie: povestea Zilei păcălelilor

Ziua păcălelilor, cunoscută drept April Fools’ Day, are o tradiție veche de câteva secole, iar originile ei nu sunt complet clare nici astăzi.

De unde vine tradiția de 1 aprilie

Cea mai cunoscută teorie leagă această zi de schimbarea calendarului în Franța, în anul 1582. Atunci, regele Carol al IX-lea a adoptat calendarul gregorian, iar Anul Nou a fost mutat de la sfârșitul lunii martie – începutul lui aprilie – la 1 ianuarie.

Problema era că vestea nu a ajuns peste tot imediat, iar unii oameni au continuat să sărbătorească Anul Nou la începutul lui aprilie. Ceilalți au început să-i ia în râs și să le facă farse, trimițându-i la petreceri false sau oferindu-le cadouri ridicole. Aceștia au fost numiți „nebunii de aprilie”.

O altă teorie spune că tradiția vine din festivalurile romane de primăvară, precum Hilaria, când oamenii se deghizau și făceau glume. În Evul Mediu exista și „Sărbătoarea Nebunilor”, când rolurile sociale erau inversate, iar glumele erau permise.

De ce se fac farse

1 aprilie este legat și de schimbarea anotimpului. Primăvara era considerată o perioadă imprevizibilă, iar oamenii spuneau că vremea „păcălește” lumea – când e cald, când e frig. De aici ar fi apărut ideea unei zile dedicate glumelor și farselor.

Cele mai celebre păcăleli din istorie



1. Copacul de spaghete – BBC (1957)

Una dintre cele mai faimoase farse din lume a fost difuzată de BBC, care a prezentat un reportaj despre fermieri elvețieni care cultivă spaghete în copaci. Surprinzător, foarte mulți telespectatori au sunat la televiziune să întrebe cum pot crește și ei spaghete acasă.

2. Clopotul Libertății cumpărat de Taco Bell (1996)

Compania Taco Bell a anunțat că a cumpărat celebrul Liberty Bell din SUA și că îl va redenumi „Taco Liberty Bell”. Mii de oameni au sunat furioși la autorități, până când compania a recunoscut că a fost o farsă.

3. Burger King – Whopper pentru stângaci (1998)

Burger King a anunțat că a lansat un burger special pentru stângaci, în care ingredientele sunt rotite pentru a fi mai ușor de mâncat. A doua zi, sute de clienți au cerut burgerul special.

4. Google și păcălelile anuale

Google este celebru pentru farsele de 1 aprilie: căutare prin miros (Google Nose), traducere pentru animale sau hărți pentru jocuri video.

Reguli nescrise de 1 aprilie

În multe țări există o regulă: păcălelile se fac doar până la prânz. Dacă faci o farsă după ora 12, se spune că tu ești „păcălitul”.

În Franța și Italia, ziua se numește „Peștele de aprilie” (Poisson d’Avril), iar copiii lipesc pești de hârtie pe spatele oamenilor fără ca aceștia să observe.

Ziua de 1 aprilie este una dintre cele mai vechi tradiții amuzante din lume. De la schimbarea calendarului și festivalurile romane până la farse celebre făcute de televiziuni și companii mari, această zi a rămas una dedicată umorului și surprizelor.

Important este ca păcălelile să fie amuzante, nu răutăcioase – pentru că scopul zilei este să râdem, nu să supărăm pe cineva.