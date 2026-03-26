Trucul cu pastila de mașină de spălat vase care curăță cuptorul murdar în 5 minute

Însă un truc devenit viral pe internet promite să curețe cuptorul în doar câteva minute, folosind un ingredient pe care aproape toată lumea îl are deja în bucătărie: pastila pentru mașina de spălat vase.

Această metodă este apreciată pentru că este simplă, ieftină și foarte eficientă împotriva grăsimii arse de pe ușa cuptorului.

De ce funcționează trucul cu pastila de mașină de spălat vase

Pastilele pentru mașina de spălat vase conțin enzime puternice și substanțe degresante create special pentru a dizolva grăsimea și resturile alimentare uscate, la temperaturi ridicate.

Atunci când pastila este umezită și frecată pe geamul murdar al cuptorului, apare un efect dublu:

dizolvă chimic grăsimea arsă

acționează ca un abraziv fin care nu zgârie sticla

Practic, grăsimea se dizolvă și se desprinde mult mai ușor, fără să fie nevoie să freci minute în șir.

De ce ai nevoie pentru acest truc

Ai nevoie de doar câteva lucruri:

o pastilă solidă pentru mașina de spălat vase (nu capsule gel)

un bol cu apă caldă

o lavetă din microfibră

mănuși de protecție

Important: trebuie să folosești pastilele clasice, tari, nu capsulele gel, pentru că acestea nu au efect abraziv.

Cum cureți cuptorul în 5 minute – pas cu pas

Umezește pastila – ține pastila în apă caldă aproximativ 2–3 secunde. Nu o lăsa prea mult, trebuie doar să se umezească, nu să se dizolve.

Freacă geamul cuptorului – folosește pastila ca pe o radieră și freacă ușor, cu mișcări circulare, zonele murdare.

Umezește din nou pastila – când începe să se usuce, mai înmoaie pastila câteva secunde și continuă.

Șterge geamul – la final, șterge totul cu o lavetă umedă din microfibră.

Geamul cuptorului va deveni curat și lucios în doar câteva minute.

De ce să folosești acest truc

Avantajele acestei metode:

cureți cuptorul foarte repede

nu mai folosești produse chimice agresive

economisești bani

nu mai pierzi timp frecând grăsimea arsă

nu zgârie sticla cuptorului

În plus, metoda poate fi folosită și pentru:

ușa cuptorului tava cuptorului aragaz chiuvetă robinete faianță

Trucul cu pastila de mașină de spălat vase este una dintre cele mai simple și eficiente metode de a curăța cuptorul în doar 5 minute. Dizolvă grăsimea arsă, nu zgârie sticla și nu ai nevoie de produse scumpe.

Este unul dintre acele trucuri de curățenie care chiar funcționează și care îți pot economisi timp și efort în bucătărie. Dacă nu l-ai încercat până acum, merită testat.