Trucul cu moneda din congelator când pleci de acasă

Dacă are loc o pană de curent în lipsa ta, este posibil ca produsele congelate să se dezghețe și apoi să înghețe din nou fără ca tu să îți dai seama.

Există însă un truc simplu, ieftin și ingenios care te poate ajuta să afli imediat dacă alimentele au fost afectate: metoda monedei din congelator.

De ce este important acest truc înainte de concediu?

În timpul verii, penele de curent sunt mai frecvente din cauza consumului ridicat de energie provocat de aparatele de aer condiționat și sistemele de răcire.

Dacă alimentarea cu energie este întreruptă pentru mai multe ore, congelatorul se poate dezgheța parțial sau complet. Carnea, peștele și alte alimente perisabile pot începe să se altereze, chiar dacă după revenirea curentului acestea îngheață din nou.

Problema este că, la întoarcere, nu poți ști cu ochiul liber dacă produsele au rămas congelate permanent sau dacă au trecut printr-un proces de dezghețare.

Trucul cu moneda care îți spune adevărul

Pentru acest test ai nevoie doar de:

un pahar din plastic;

apă;

o monedă.

Cum procedezi

Umple paharul cu apă. Pune-l în congelator până când apa îngheață complet. Așază o monedă pe suprafața gheții. Lasă paharul în congelator pe durata vacanței.

La întoarcere, primul lucru pe care trebuie să îl verifici este poziția monedei.

Ce înseamnă dacă moneda este la fundul paharului?

Dacă găsești moneda pe fundul recipientului, este un semnal clar că gheața s-a topit complet la un moment dat.

Moneda s-a scufundat în apa rezultată din dezghețare, iar apoi totul a înghețat din nou după revenirea curentului.

Acest lucru indică faptul că alimentele din congelator s-au dezghețat probabil pentru o perioadă semnificativă de timp.

Ce înseamnă dacă moneda a rămas la suprafață?

Dacă moneda este încă pe gheață sau foarte aproape de suprafață, temperatura din congelator nu a crescut suficient de mult pentru a provoca o dezghețare completă.

În acest caz, există șanse foarte mari ca alimentele să fi rămas în siguranță.

Ce trebuie să faci dacă gheața s-a topit?

Specialiștii recomandă prudență maximă, mai ales în cazul:

cărnii;

peștelui;

preparatelor gătite;

produselor lactate congelate.

Chiar dacă alimentele par din nou înghețate, bacteriile care s-au dezvoltat în timpul dezghețării nu sunt eliminate prin recongelare.

În cazul în care moneda s-a scufundat complet, cea mai sigură variantă este să arunci produsele care ar fi putut fi afectate.

Cum păstrezi congelatorul rece mai mult timp?

Pentru o protecție suplimentară înainte de concediu:

umple congelatorul cât mai mult posibil;

folosește sticle din plastic umplute cu apă și congelate;

evită deschiderea ușii înainte de plecare;

verifică dacă garniturile ușii etanșează corect.

Un congelator plin își păstrează temperatura scăzută mult mai mult timp decât unul aproape gol.

Deși pare o soluție banală, metoda monedei în congelator este folosită de mulți oameni tocmai pentru că oferă un indiciu clar despre ceea ce s-a întâmplat în lipsa lor.

În doar câteva secunde poți afla dacă alimentele au rămas în siguranță sau dacă este mai bine să nu îți asumi niciun risc.