Trucuri pentru încălțămintea din piele întoarsă: De la protecție la curățare

Pantofii, ghetele sau cizmele din acest material oferă un look rafinat, dar, în același timp, sunt mai sensibile la apă, praf și pete. Îngrijirea corectă face diferența între o pereche care arată impecabil ani la rând și una care se deteriorează după câteva purtări.

Iată un ghid complet pentru a-ți menține încălțămintea din piele întoarsă ca nouă:

1️⃣ Protejeaz-o încă de la prima purtare

Primul pas este impermeabilizarea pantofilor.

Folosește un spray special pentru piele întoarsă, care creează un strat protector împotriva apei și a murdăriei.

Aplică-l uniform, de la o distanță de 15-20 cm, pe toată suprafața, apoi lasă încălțămintea să se usuce natural (nu lângă surse directe de căldură).

Repetă tratamentul la fiecare câteva săptămâni, mai ales dacă plouă des sau porți des pantofii.

2️⃣ Curățarea zilnică: Îndepărtează praful

După fiecare purtare, șterge pantofii de praf:

Folosește o perie specială pentru piele întoarsă (cu peri moi sau cu perii din cauciuc).

Periază ușor într-o singură direcție, pentru a uniformiza textura și a ridica firele de piele.

Acest gest simplu previne acumularea murdăriei care, în timp, poate păta sau întări materialul.

3️⃣ Scoate petele rapid

Dacă apar pete, acționează cât mai repede:

Pentru petele superficiale, folosește o radieră specială pentru suede sau chiar o gumă de șters curată.

Pentru petele mai dificile (noroi, sare de pe stradă), așteaptă să se usuce, apoi îndepărtează murdăria cu peria.

Evită apa! Udarea excesivă poate lăsa pete inestetice și rigidiza materialul.

4️⃣ Refă textura pielii întoarse

Dacă materialul pare „turtit” sau lucios, revino-i la viață:

Ține pantofii deasupra aburului câteva secunde (de la o oală cu apă fierbinte sau un fierbător).

Apoi periază ușor suprafața, astfel încât fibrele să se ridice și să redevină catifelate.

5️⃣ Depozitarea corectă

Pielea întoarsă are nevoie de condiții bune de păstrare:

Ține pantofii în huse de pânză sau în cutii, departe de praf.

Introdu șanuri din lemn sau hârtie în interior, pentru a-și păstra forma.

Evită locurile umede sau expuse direct la soare, care pot decolora pielea.

6️⃣ Apelează la profesioniști

Dacă apar pete dificile (ulei, vin, cerneală), cel mai sigur este să mergi la un curățător profesionist specializat în piele întoarsă.

Îngrijirea pantofilor din piele întoarsă nu este complicată, dar cere consecvență. O rutină simplă – protecție, periere după fiecare purtare, curățare rapidă a petelor și depozitare corectă – prelungește viața încălțămintei și te ajută să te bucuri de ea ani întregi.