Vine vara, cu pericole pentru piele! Medicii avertizează: razele UV afectează chiar și în zilele cu nori

Efectele negative pe piele apar, pentru majoritatea oamenilor, în primele 15 minute de expunere la soare fără protecție solară. Totuși, durata poate varia în funcție de tipul de piele, de indicele de radiații ultraviolete (UV), de ora zilei și chiar chiar de locul în care facem plajă, arată specialiștii consultați de verywellhealth.com.

Astfel, tipul de piele, indicele UV, ora din zi și locația influențează apariția arsurilor. De exemplu, persoanele cu pielea mai deschisă la culoare se pot „prăji” mai repede decât cele cu pielea mai închisă la culoare.

Cu toate acestea, nicio expunere la soare fără protecție nu este complet lipsită de riscuri pentru niciun tip de piele.

Indicele UV este un alt factor important. El este anunțat, de regulă de meteorologi, dar poate fi verificat simplu de orice om, prin metoda umbrei. Dacă umbra este mai scurtă decât înălțimea pe care o aveți, expunerea la radiațiile UV este ridicată, iar pielea are nevoie de mai multă protecție.

Un indice UV mai ridicat înseamnă că pielea absoarbe mai multe radiații într-un timp mai scurt.

De asemenea, specialiștii arată că razele UV sunt cele mai puternice vara și în cele patru ore în care soarele se află direct deasupra capului. Acest interval este cuprins, în general, între orele 10.00 și 16.00.

Totodată, cu cât te apropii mai mult de ecuator, cu atât razele UV sunt mai puternice, crescând riscul de leziuni ale pielii. Altitudinea mai mare crește, de asemenea, expunerea. Pentru fiecare 1.000 de metri pe care îi câștigați în altitudine, expunerea la raze UV crește cu aproximativ 10%.

Suprafețe precum nisipul uscat, spuma mării, apa și zăpada proaspătă reflectă razele UV înapoi către piele. Această reflexie este motivul pentru care s-ar putea să vă ardeți la soare în timp ce schiați pe zăpadă sau după ce practicați schiul nautic.

În funcție de gradul de afectare, pielea expusă fără protecție la soare poate prezenta bășici, umflături ușoare, poate devebi uscată, roz sau roșie, caldă și sensibilă la atingere.

Expunerea repetată la soare fără protecție distruge colagenul și elastina, proteinele care mențin pielea fermă și netedă. Efectele provoacă îmbătrânirea prematură a pielii, cauzând riduri, piele aspră sau ten neuniform.

Specailiștii atrag atenția și asupra riscului de cancer de piele. De exemplu, radiațiile UV modifică ADN-ul, afectând modul în care celulele pielii cresc și se regenerează. Razele UV slăbesc, de asemenea, sistemul imunitar. Acest lucru face ca organismul să detecteze și să repare mai greu leziunile, iar celulele anormale să crească necontrolat mai ușor.

Experții spun că există trei tiprui principale de cancer de piele: carcinomul bazocelular, cel mai frecvent, apare adesea sub forma unei umflături mici și lucioase pe pielea expusă la soare și, de obicei, crește lent, carcinomul scuamos, poate arăta ca o pată aspră sau solzoasă și are un risc mai mare de răspândire dacă nu este tratat, și melanomul, mai puțin frecvent, dar mai grav. Apare adesea sub forma unei pete întunecate care își schimbă dimensiunea, forma sau culoarea.

Pentru a vă proteja pielea de efectele nedorite ale soarelui, specialiștii vă recomandă:

-Aplicați protecție solară cu cel puțin 15 minute înainte de a ieși afară

-Căutați umbra sub copaci, copertine, baldachine, umbrele sau corturi de plajă

-Evitați expunerea directă la soare între orele 10.00 și 16.00

-Purtați o pălărie cu boruri largi

-Purtați haine ușoare, cu mâneci lungi

-Purtați ochelari de soare.

(sursa: Mediafax)