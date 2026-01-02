Viața de „Primă Doamnă”, cu restricții: ce i-a fost interzis Mirabelei Grădinaru la Cotroceni

Partenera șefului statului, Mirabela Grădinaru, a continuat să meargă la același loc de muncă, să își ducă cei doi copii, Aheea și Antim, la aceeași școală și grădiniță și să locuiască în continuare în apartamentul închiriat. Cu toate acestea, expunerea publică bruscă a impus măsuri de precauție suplimentare, scrie a1.ro.

Prima regulă: restricții legate de deplasări și cumpărături

Una dintre primele interdicții a vizat activitățile obișnuite, precum mersul la cumpărături. Pentru o perioadă limitată, Mirabela Grădinaru nu a avut voie să meargă singură la shopping, din motive de siguranță, având în vedere atenția crescută a presei și interesul public.

Această restricție a fost aplicată în primele două-trei săptămâni de la preluarea mandatului, perioadă în care familia prezidențială a fost supusă unor măsuri speciale de protecție. Ulterior, situația s-a relaxat, iar partenera președintelui a putut reveni treptat la rutina obișnuită.

O viață normală, în ciuda funcției prezidențiale

În declarații recente, Mirabela Grădinaru a subliniat că a încercat să păstreze un stil de viață cât mai normal, în ciuda schimbării majore din viața familiei. Aceasta a explicat că atât copiii, cât și ea au continuat să frecventeze aceleași locuri, să se întâlnească cu aceiași prieteni și să petreacă timp liber în mod obișnuit, inclusiv plimbările din Parcul Carol, în weekend.

Singura adaptare reală din primele săptămâni a fost legată de siguranță și de limitarea unor activități publice, precum shopping-ul, mai ales pentru a evita situații neprevăzute.

Planuri de viitor: căsătoria, într-un moment de liniște

După instalarea la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a vorbit deschis și despre planurile personale, confirmând că intenționează să se căsătorească cu Mirabela Grădinaru în timpul acestui mandat. Președintele a precizat însă că nu își dorește un eveniment public sau grăbit, ci unul discret, organizat într-o perioadă de calm, departe de agitația politică.

Potrivit acestuia, decizia este una care ține de echilibrul familiei și de nevoia unui moment de liniște, atât pentru partenera sa, cât și pentru copii.

