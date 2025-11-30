Nutriționiștii americani au identificat alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei: somonul.

Experții spun că somonul oferă o combinație unică de nutrienți esențiali pentru combaterea bolilor. Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei reunește proteine, omega-3, vitamina D și zinc.

„Puteți preveni sau poate scurta perioada în care sunteți bolnav în timpul iernii, întărind diversele elemente care susțin imunitatea”, a explicat Kaushik Govindaraju, internist la Medical Offices of Manhattan, pentru publicația americană Prevention.

Deși multe alimente bogate în nutrienți pot susține sistemul imunitar, somonul oferă o combinație rară de substanțe esențiale pentru sănătate.

În primul rând, conține proteine de calitate. „Anticorpii sunt compuși din proteine și protejează organismul de infecții și substanțe nocive”, a explicat Vanessa Imus, nutriționist.

Proteinele ajută, de asemenea, la întărirea organismului și la creșterea energiei. Ambele sunt esențiale pentru combaterea bolilor.

Somonul este, de asemenea, o sursă importantă de acizi grași omega-3. S-au dovedit a îmbunătăți funcția celulelor imunitare, potrivit unei analize publicate în revista Molecular Nutrition and Food Research.

Dar avantajele nu se opresc aici. Somonul este una dintre puținele surse alimentare de vitamina D. Aceasta joacă un rol important în menținerea unui sistem imunitar puternic.

„În lunile de iarnă, zilele sunt mai scurte și expunerea la razele UV benefice ale soarelui este limitată”", a explicat medicul Govindaraju.

„Organismul nostru utilizează în mod natural aceste raze UV pentru a metaboliza vitamina D. Așa că este logic ca majoritatea oamenilor să înregistreze o scădere a nivelului de vitamina D în timpul iernii”.

Cercetările publicate în revista Experimental and Molecular Pathology arată că vitamina D ajută la menținerea funcționării optime a sistemului imunitar și la producerea de celule care combat bolile, astfel încât consumul de alimente precum somonul, care conțin vitamina D, este o alegere excelentă.

Deși nu conține cantități mari, somonul furnizează și zinc, un alt mineral care susține sistemul imunitar. Potrivit cercetărilor publicate în Frontiers in Nutrition, o deficiență de zinc poate duce la dezechilibre în sistemul imunitar, care îngreunează lupta organismului împotriva infecțiilor.

„Un aport adecvat de proteine ajută la susținerea sistemului musculo-scheletic, care constituie o parte esențială a funcției imunitare”, a adăugat doctorul Govindaraju.

Experții recomandă includerea acestei surse sănătoase de proteine în meniul săptămânal pentru a susține sistemul imunitar în sezonul rece și gripal.

(sursa: Mediafax)