Autodevalorizarea, zăvorul care ne reține în submediocritate

„Lecția” începe cu un exemplu, pentru o mai ușoară înțelegere: „Dacă discipolul unui mare pictor a pictat un tablou bun, dar are motive să se teamă de invidia maestrului, el își poate diminua meritele pentru a-i liniști invidia. Însă persoana nevrotică are numai o vagă conștientizare a tendinței sale de a se subestima. Dacă a făcut o treabă bună, ea crede sincer că alții ar fi făcut mai bine sau că succesul său a fost un accident și că probabil nu ar mai putea repeta performanța. Sau, după ce a reușit, alege un defect minor, cum ar fi faptul că a lucrat prea încet, și folosește acest lucru pentru a devaloriza întreaga realizare. Un om de știință poate simți că nu știe suficient despre problemele din propriul său domeniu, astfel încât prietenii săi trebuie să-i reamintească faptul că el însuși a scris despre ele. Când i se pune o întrebare stupidă sau fără răspuns, e înclinat să reacționeze cu sentimentul propriei sale stupidități; când citește o carte cu care nu este de acord în mod vag, e înclinat, în loc să o analizeze critic, să deducă faptul că este prea stupid pentru a o înțelege. Poate chiar să creadă că a reușit să păstreze o atitudine critică și obiectivă față de sine”.

Respingerea evidenței

„Dar o astfel de persoană - evidenția psihiatra Karen Horney - nu numai că gândește că sentimentele sale de inferioritate sunt valide, chiar insistă asupra validității acestora. În ciuda plângerilor legate de sentimentele sale de inferioritate și de suferințele pe care i le provoacă, ea este departe de a accepta orice dovadă care le-ar infirma. Dacă este considerată foarte competentă, ea susține că este supraevaluată sau că a reușit să-i inducă în eroare pe ceilalți. O fată care și-a dezvoltat o ambiție excesivă la școală după experiența umilitoare cu fratele ei era întotdeauna prima în clasă și era considerată de toți o elevă strălucită, dar în sinea ei era convinsă că e proastă. Deși o privire în oglindă sau atenția acordată de bărbați ar fi suficiente pentru a convinge o femeie că este atrăgătoare, ea s-ar putea agăța cu fermă convingere de ideea că nu e atrăgătoare. O persoană poate fi convinsă până la patruzeci de ani că este prea tânără pentru a-și susține opinia sau pentru a prelua conducerea, iar după patruzeci poate trece la sentimentul că este prea bătrână pentru acel lucru”.

Limitarea ambiției

În trena exemplelor: „Un savant renumit era mereu uimit de respectul ce i se arăta și, în sinea lui, era convins că era de o mediocritate nesemnificativă. Complimentele sunt respinse ca fiind lingușiri goale sau motivate de interese ascunse și pot chiar să provoace furie. Observațiile de acest fel, care pot fi făcute aproape la nesfârșit, arată că sentimentele de inferioritate, poate cel mai frecvent rău al vremurilor noastre, au o funcție importantă și, din acest motiv, sunt menținute și apărate. Valoarea lor constă în faptul că, prin deteriorarea imaginii de sine în propria minte și prin plasarea sub nivelul celorlalți și limitarea ambiției, anxietatea legată de competitivitate este atenuată. Nu trebuie trecut cu vederea faptul că sentimentele de inferioritate pot într-adevăr să slăbească poziția unei persoane, deoarece autodevalorizarea duce la o deteriorare a încrederii în sine. O anumită doză de încredere în sine este o condiție prealabilă pentru orice realizare, fie că este vorba despre modificarea unei rețete standard de sos de salată, vânzarea unei mărfi, susținerea unei opinii sau crearea unei impresii bune unei posibile viitoare rude”.

Răul mai mic

Concluzia: „O persoană cu tendințe puternice de a se autodevaloriza poate avea vise în care concurenții săi excelează sau în care ea se află în dezavantaj. Deoarece nu există nicio îndoială că ea își dorește, inconștient, un triumf asupra competitorilor, astfel de vise ar putea părea o contrazicere a afirmației lui Freud conform căreia visele reprezintă împliniri ale dorințelor. Dar viziunea lui Freud nu trebuie luată prea strict. Dacă împlinirea directă a dorinței implică prea multă anxietate, atenuarea acelei anxietăți va fi mai importantă decât împlinirea directă a dorinței. Astfel, când o persoană care se teme de propria ambiție are vise în care este învinsă, visele sale nu sunt expresia unei dorințe de a eșua, ci a unei preferințe pentru eșec ca fiind răul mai mic”.

