O băutură acidulată răpește minute din viață

Un studiu al Universității din Michigan citat de DailyMail a analizat mai mult de 5.800 de alimente pentru a calcula „povara asupra sănătății” în minute de viață sănătoasă pierdute sau câștigate.

Au analizat aditivii, grăsimile, zahărul, caloriile și substanțele nutritive esențiale, apoi le-au comparat cu datele privind riscul de îmbolnăvire din studii de sănătate recunoscute la scară largă.

Ei au descoperit că un hot dog vă poate costa 36 de minute de viață sănătoasă, în mare parte din cauza nitriților și nitraților - conservanți din carnea procesată care se pot transforma în compuși legați de cancer odată digerate.

Consumul unei băuturi carbogazoase ar putea să vă răpească încă 12 minute, îndulcitorii artificiali precum aspartamul fiind, de asemenea, supuși analizei.

Printre ceilalți mari infractori se numără mezelurile, șunca și burgerii. Dar au existat și vești bune - schimbarea a doar 10% din caloriile zilnice din carnea procesată cu fructe și legume ar putea adăuga 48 de minute la durata de viață, iar unii pești prelungesc durata vieții chiar și cu 10 minute.

