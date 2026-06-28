Ce este Mankai, superplanta acvatică, vedeta alimentației sănătoase

Este vorba despre Mankai, o plantă folosită în cadrul dietei mediteraneene verzi, despre care cercetătorii spun că poate contribui la reducerea riscului de diabet, boli cardiovasculare și chiar la încetinirea procesului de îmbătrânire.

Ce este, de fapt, Mankai?

Mankai este o varietate cultivată a plantei acvatice din familia Lemnaceae, cunoscută popular drept „lintiță de apă” sau „duckweed”. Deși este una dintre cele mai mici plante cu flori din lume, valoarea sa nutritivă este impresionantă.

Această plantă crește la suprafața apei și este cultivată în condiții controlate pentru consum uman. Spre deosebire de alte plante acvatice, Mankai este bogată în proteine și conține numeroși nutrienți esențiali.

De ce este considerată un superaliment?

Specialiștii spun că Mankai are un profil nutrițional rar întâlnit în regnul vegetal:

conține între 40% și 45% proteine;

furnizează toți cei nouă aminoacizi esențiali;

este bogată în fier;

conține vitamina B12 biodisponibilă;

oferă cantități importante de acid folic (vitamina B9);

este o sursă excelentă de polifenoli și antioxidanți;

conține acizi grași Omega-3.

Din acest motiv, Mankai este adesea comparată cu alimente precum ouăle sau produsele lactate în ceea ce privește aportul de proteine, fiind însă complet vegetală.

Cum se consumă?

În studiile realizate asupra dietei mediteraneene verzi, participanții consumau zilnic un shake preparat din Mankai.

Planta poate fi:

adăugată în smoothie-uri;

inclusă în shake-uri proteice;

folosită în supe și creme de legume;

combinată cu fructe și legume verzi.

Are un gust neutru, ușor vegetal, ceea ce o face ușor de integrat în alimentația zilnică.

Beneficii pentru sănătate

Ajută la controlul glicemiei

Mai multe cercetări au arătat că Mankai poate contribui la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, fiind utilă persoanelor cu risc de diabet de tip 2.

Reduce grăsimea din ficat

Unul dintre cele mai interesante efecte observate în studiile clinice este reducerea grăsimii hepatice. Acest lucru poate fi important pentru persoanele care suferă de ficat gras non-alcoolic.

Susține sănătatea inimii

Conținutul ridicat de antioxidanți, acid folic și Omega-3 poate contribui la reducerea inflamației și la protejarea sistemului cardiovascular.

Poate încetini procesele asociate îmbătrânirii

Potrivit cercetărilor recente, consumul regulat de Mankai influențează pozitiv activitatea unor gene implicate în metabolism și sănătatea celulară, un mecanism asociat cu îmbătrânirea sănătoasă.

Este sigură pentru consum?

Da. Mankai este cultivată special pentru consum alimentar și a fost utilizată în numeroase studii clinice fără efecte adverse semnificative.

Totuși, ca în cazul oricărui supliment alimentar sau aliment nou introdus în dietă, persoanele cu afecțiuni cronice ar trebui să ceară sfatul medicului înainte de a o consuma regulat.

O alternativă sustenabilă pentru viitor

Pe lângă beneficiile pentru sănătate, Mankai este considerată și o soluție ecologică promițătoare. Planta crește foarte rapid, necesită puțină apă și ocupă spații reduse comparativ cu alte culturi agricole.

Din acest motiv, mulți specialiști o consideră unul dintre alimentele viitorului, capabil să ofere proteine de calitate cu un impact redus asupra mediului.

Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni caută alternative sănătoase și sustenabile, Mankai începe să atragă atenția cercetătorilor și nutriționiștilor din întreaga lume.