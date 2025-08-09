Cercetătorii au creat o „super-moleculă", care lovește simultan două gene ale cancerului

Mutațiile KRAS sunt prezente în aproape 25% din toate cazurile de cancer la om și apar frecvent în unele dintre cele mai răspândite tipuri de tumori. MYC este, de asemenea, considerat un gen critic asociat cancerului și este disfuncțional în aproximativ 50-70% din cazurile de cancer.

Aceste gene au fost considerate „incurabile" - medicii nu au reușit să creeze medicamente eficiente împotriva lor, în special împotriva MYC.

Noua tehnologie folosește ARN interferent inversat (RNAi) - molecule mici care pot „închide" genele problematice. Diferența e că această moleculă poate viza ambele gene simultan.

Rezultatele sunt impresionante: atacarea simultană a ambelor gene a fost de 40 de ori mai eficientă la uciderea celulelor canceroase decât folosirea unei singure molecule împotriva unei singure gene.

„Țintirea simultană a două gene cancerigene este similară cu tăierea ambelor călcâie ale cancerului", explică Chad Pecot, autorul principal al studiului publicat în Journal of Clinical Investigation.

Această abordare ar putea trata un grup mult mai mare de pacienți decât tehnologiile anterioare. Cancerele pulmonare, colorectale și pancreatice - care împreună reprezintă aproape jumătate de milion de cazuri noi anual în SUA - ar putea fi țintele principale.

Tehnologia e atât de flexibilă încât cercetătorii cred că ar putea fi adaptată pentru a viza oricare două gene de interes. Pecot sugerează că ar putea fi posibil să dezactiveze chiar trei ținte simultan.

Citește pe Antena3.ro Trupele Paraziţii şi Vama şi-au anulat concertele de la Festivalul Untold

Studiul se bazează pe o descoperire similară din iunie a aceleiași echipe, care dezvoltase o metodă pentru o variantă specifică KRAS.

(sursa: Mediafax)