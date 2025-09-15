Chichițele nevrozelor de caracter

„Când vorbesc despre nevroze - sublinia psihiatra Karen Horney -, mă refer la nevrozele de caracter, adică la tulburările în care - deși tabloul simptomatic poate fi identic cu cel al unei nevroze de situație - principala distorsiune constă în deformările caracterului. Acestea sunt rezultatul unui proces cronic insidios, care începe, de regulă, în copilărie și implică părți mai mari sau mai mici ale personalității, cu intensitate mai mare sau mai mică. Privită superficial, o nevroză de caracter poate părea că rezultă dintr-un conflict situațional real, însă o istorie atent cercetată a persoanei arată că trăsăturile de caracter dificile au fost prezente cu mult înainte de apariția oricărei situații derutante și că dificultatea momentană este în mare măsură cauzată de dificultăți personale existente anterior. În plus, istoria persoanei arată că aceasta reacționează nevrotic la o situație de viață care, pentru individul sănătos obișnuit, nu implică niciun conflict. Situația nu face decât să dezvăluie prezența unei nevroze care e posibil să fi existat de ceva vreme”.

Perturbări de caracter, nu simptome

„În al doilea rând - continua raționamentul psihiatrei Karen Horney -, nu sunt foarte interesată de tabloul simptomatic al nevrozei. Interesul meu se concentrează asupra perturbărilor de caracter în sine, fiindcă deformările personalității sunt un tablou frecvent în nevroze, în timp ce simptomele în sens clinic pot varia sau pot lipsi cu desăvârșire. De asemenea, din perspectivă culturală, formarea caracterului este mai importantă decât simptomul, deoarece caracterul, nu simptomul, influențează comportamentul uman. Odată cu aprofundarea cunoștințelor despre structura nevrozelor și înțelegerea faptului că vindecarea unui simptom nu înseamnă neapărat vindecarea nevrozei, în general psihanaliștii și-au deplasat interesul, acordând mai multă atenție deformărilor de caracter decât simptomelor”.

Vulcanul și erupțiile

În completare: „Folosind o metaforă, am putea spune că simptomele nevrotice nu sunt vulcanul propriu-zis, ci mai degrabă erupțiile sale, în timp ce conflictul patogen, la fel ca vulcanul, este ascuns adânc în interiorul individului, necunoscut nici de acesta. Odată formulate aceste precizări, putem pune întrebarea dacă persoanele nevrotice de astăzi au în comun trăsături atât de caracteristice încât să putem vorbi despre o personalitate nevrotică a timpului nostru. În ceea ce privește deformările de caracter care însoțesc diferitele tipuri de nevroze, suntem uimiți mai degrabă de diferențele dintre ele decât de asemănări. Caracterul isteric, de exemplu, este în mod evident diferit de caracterul compulsiv. Diferențele care ne atrag atenția sunt diferențele dintre mecanisme sau, în termeni mai generali, diferențele dintre modurile în care cele două tulburări se manifestă și sunt rezolvate, cum ar fi rolul major al proiecției la caracterul isteric, comparativ cu intelectualizarea conflictelor la caracterul compulsiv”.

Pionieră a psihanalizei

Karen Horney (1885-1952) a fost psihiatru și a desfășurat o activitate de pionierat în domeniul psihanalizei. A explorat rolul jucat de gen în dezvoltarea personalității și a subliniat importanța societății și culturii ca factori cruciali în dezvoltarea personalității normale și patologice. A fost membru fondator al Institutului Psihanalitic din Berlin și a predat la Institutului Psihanalitic din Chicago și la Institutului Psihanalitic din New York. Printre lucrarile sale se numără „Autoanaliza” și „Psihologia femeii”, apărute la Editura Trei.

