Colesterolul „bun” vs. colesterolul „rău”: ce trebuie să știi urgent

Tot mai mulți adulți se confruntă cu dezechilibre lipidice, iar vestea bună este că, în multe cazuri, acestea pot fi corectate prin schimbări simple, dar consecvente, în stilul de viață.

Colesterolul nu este inamicul organismului – dimpotrivă, este esențial pentru viață. Problema apare atunci când raportul dintre tipurile sale devine dezechilibrat.

Ce înseamnă, de fapt, HDL și LDL?

Colesterolul este o substanță grasă prezentă în toate celulele corpului. Ficatul îl produce în mod natural, dar îl obținem și din alimentație, mai ales din produse de origine animală.

Diferența esențială nu este „cât colesterol ai”, ci ce tip predomină.

HDL – „colesterolul bun”

Transportă colesterolul în exces din artere către ficat

Ajută la eliminarea acestuia din organism

Protejează vasele de sânge

Nivelurile ridicate reduc riscul de boli cardiovasculare

LDL – „colesterolul rău”

Transportă colesterolul către artere

Se poate depune pe pereții vaselor de sânge

Favorizează formarea plăcilor de aterom

Crește riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral

De ce este periculos dezechilibrul?

Atunci când LDL este crescut, colesterolul începe să se depună în artere. În timp, acestea se îngustează, iar fluxul sanguin este afectat.

Pe de altă parte, HDL scăzut înseamnă că organismul nu reușește să „curețe” eficient excesul de colesterol.

Un raport sănătos între HDL și LDL:

susține circulația normală

reduce inflamația vasculară

scade riscul cardiovascular pe termen lung

Cum poți regla colesterolul în mod natural?

1. Schimbări în alimentație

Crește aportul de fibre solubile

Ovăz, fasole, linte, năut, mere, fructe de pădure – ajută la scăderea LDL prin eliminarea excesului de colesterol din organism.

Alege grăsimi sănătoase

Omega-3 din pește gras (somon, macrou, sardine)

Semințe de in și chia

Nuci

Ulei de măsline extravirgin

Avocado

Redu grăsimile saturate și trans

Evită:

produse de patiserie industrială

margarina

alimente ultraprocesate

prăjeli frecvente

2. Modificări ale stilului de viață

Mișcare zilnică

Minimum 30 de minute de mers alert, alergare, ciclism sau înot pot:

crește HDL

reduce LDL

îmbunătăți circulația

Renunță la fumat

Fumatul scade HDL și afectează direct vasele de sânge.

Consum moderat de alcool

Maximum:

1 pahar/zi pentru femei

2 pahare/zi pentru bărbați

Menține o greutate sănătoasă

Chiar și o scădere de 5–10% din greutatea corporală poate îmbunătăți profilul lipidic.

3. Suplimente care pot ajuta (cu recomandare medicală)

Omega-3 – reduc trigliceridele și susțin sănătatea inimii

Niacina (vitamina B3) – poate crește HDL (doar sub supraveghere medicală)

Drojdie de orez roșu – conține compuși similari statinelor (necesită prudență)

Monitorizarea – pasul esențial

Un profil lipidic complet include:

Colesterol total

HDL

LDL

Trigliceride

Specialiștii recomandă:

testare la 4–6 ani pentru adulții fără factori de risc

controale mai frecvente pentru persoanele cu hipertensiune, diabet, obezitate sau istoric familial de boli cardiovasculare

Ce înseamnă control pe termen lung?

Pentru a menține valorile în limite normale:

Adoptă o dietă bazată pe alimente integrale

Fă minimum 150 de minute de exercițiu pe săptămână

Limitează grăsimile saturate

Dormi suficient

Gestionează stresul

Un HDL scăzut și un LDL crescut nu sunt o sentință, ci un semnal de alarmă.

Alegerile zilnice – ce mănânci, cât te miști, cum îți gestionezi stresul – pot influența direct sănătatea inimii tale.

Controlul colesterolului nu înseamnă doar prevenirea bolilor, ci o investiție reală în anii pe care îi vei trăi activ, energic și în siguranță, scrie longevitymagazine.ro.