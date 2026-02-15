Colesterolul „bun” vs. colesterolul „rău”: ce trebuie să știi urgent

Tot mai mulți adulți se confruntă cu dezechilibre lipidice, iar vestea bună este că, în multe cazuri, acestea pot fi corectate prin schimbări simple, dar consecvente, în stilul de viață.
Colesterolul nu este inamicul organismului – dimpotrivă, este esențial pentru viață. Problema apare atunci când raportul dintre tipurile sale devine dezechilibrat.
Ce înseamnă, de fapt, HDL și LDL?
Colesterolul este o substanță grasă prezentă în toate celulele corpului. Ficatul îl produce în mod natural, dar îl obținem și din alimentație, mai ales din produse de origine animală.
Diferența esențială nu este „cât colesterol ai”, ci ce tip predomină.
HDL – „colesterolul bun”
Transportă colesterolul în exces din artere către ficat
Ajută la eliminarea acestuia din organism
Protejează vasele de sânge
Nivelurile ridicate reduc riscul de boli cardiovasculare
LDL – „colesterolul rău”
Transportă colesterolul către artere
Se poate depune pe pereții vaselor de sânge
Favorizează formarea plăcilor de aterom
Crește riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral
De ce este periculos dezechilibrul?
Atunci când LDL este crescut, colesterolul începe să se depună în artere. În timp, acestea se îngustează, iar fluxul sanguin este afectat.
Pe de altă parte, HDL scăzut înseamnă că organismul nu reușește să „curețe” eficient excesul de colesterol.
Un raport sănătos între HDL și LDL:
- susține circulația normală
- reduce inflamația vasculară
- scade riscul cardiovascular pe termen lung
Cum poți regla colesterolul în mod natural?
1. Schimbări în alimentație
Crește aportul de fibre solubile
Ovăz, fasole, linte, năut, mere, fructe de pădure – ajută la scăderea LDL prin eliminarea excesului de colesterol din organism.
Alege grăsimi sănătoase
Omega-3 din pește gras (somon, macrou, sardine)
Semințe de in și chia
Nuci
Ulei de măsline extravirgin
Avocado
Redu grăsimile saturate și trans
Evită:
- produse de patiserie industrială
- margarina
- alimente ultraprocesate
- prăjeli frecvente
2. Modificări ale stilului de viață
Mișcare zilnică
Minimum 30 de minute de mers alert, alergare, ciclism sau înot pot:
- crește HDL
- reduce LDL
- îmbunătăți circulația
Renunță la fumat
Fumatul scade HDL și afectează direct vasele de sânge.
Consum moderat de alcool
Maximum:
1 pahar/zi pentru femei
2 pahare/zi pentru bărbați
Menține o greutate sănătoasă
Chiar și o scădere de 5–10% din greutatea corporală poate îmbunătăți profilul lipidic.
3. Suplimente care pot ajuta (cu recomandare medicală)
Omega-3 – reduc trigliceridele și susțin sănătatea inimii
Niacina (vitamina B3) – poate crește HDL (doar sub supraveghere medicală)
Drojdie de orez roșu – conține compuși similari statinelor (necesită prudență)
Monitorizarea – pasul esențial
Un profil lipidic complet include:
Colesterol total
HDL
LDL
Trigliceride
Specialiștii recomandă:
- testare la 4–6 ani pentru adulții fără factori de risc
- controale mai frecvente pentru persoanele cu hipertensiune, diabet, obezitate sau istoric familial de boli cardiovasculare
Ce înseamnă control pe termen lung?
Pentru a menține valorile în limite normale:
Adoptă o dietă bazată pe alimente integrale
Fă minimum 150 de minute de exercițiu pe săptămână
Limitează grăsimile saturate
Dormi suficient
Gestionează stresul
Un HDL scăzut și un LDL crescut nu sunt o sentință, ci un semnal de alarmă.
Alegerile zilnice – ce mănânci, cât te miști, cum îți gestionezi stresul – pot influența direct sănătatea inimii tale.
Controlul colesterolului nu înseamnă doar prevenirea bolilor, ci o investiție reală în anii pe care îi vei trăi activ, energic și în siguranță, scrie longevitymagazine.ro.