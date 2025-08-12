Deficiențele mentalității rigide

Pentru o mai bună și ușoară înțelegere, să aprofundăm exemplul oferit de neurocercetătoarea Nicole Vignola, autoarea lucrării științifice „Reprogramează-ți creierul” (Editura Lifestyle, 2025): „Martha era o elevă cu rezultate excepționale; se număra printre primii din clasă și părinții se minunau întotdeauna de inteligența ei. După ce a absolvit cum laude masterul în arte frumoase, a început un program de formare profesională de top la o importantă companie de marketing digital. Însă se confrunta cu dificultăți la locul de muncă și era foarte nesigură pe ea. Îi era greu să înțeleagă de ce nu reușea să se adapteze vieții de adult, cu toate că era atât de inteligentă”.

Reconfigurarea comportamentelor (și a convingerilor)

În continuare: „Problema Marthei era că deși avea un coeficient de inteligență foarte ridicat și, fără îndoială, era foarte deșteaptă, avea o mentalitate rigidă. Ezita să se implice în rezolvarea problemelor de la locul de muncă întrucât îi era teamă de eșec și, mai rău, îi era teamă că oamenii se vor îndoi de inteligența ei. I-am sugerat Marthei să meargă la un psihoterapeut care s-o ajute să se adapteze la noul ei mediu, ceea ce a și făcut. Psihoterapeutul a ajutat-o să-și schimbe mentalitatea. Cu timpul, Martha a învățat să-și reconfigureze comportamentul și convingerile pentru a deveni mai deschisă față de ideea eșecului, iar totodată a renunțat la multe dintre ideile anterioare despre propria persoană, ca să nu-și mai asocieze identitatea cu soluția unei probleme sau rezultatele profesionale”.

Perfecționismul și frica de nereușită

Pe firul întins: „Martha a trebuit să-și dea seama că sentimentul propriei identități era strâns legat de faptul că era inteligentă și că percepea orice aluzie contrară ca pe un atac la persoană. Dacă asta îți sună cunoscut, vreau să știi că se poate schimba. Multe persoane își asociază identitatea cu propriile reușite și rezultate, iar acest lucru în sine le împiedică să realizeze ceva semnificativ. Devin perfecționiste și evită dificultățile din cauza fricii de eșec; prin urmare, pentru a-și proteja stima de sine, rămân blocate și se feresc să înfrunte problemele. Din păcate, lumea nu funcționează în acest fel. Martha nu putea evita problemele profesionale, dar nici n-a învățat nimic din ele până când n-a cerut ajutor”.

Comparații (experiment)

Completare: „Dr. Carol Dweck este o cercetătoare de top în domeniul mentalității și al motivației. Studiile ei au evidențiat câteva lecții valoroase despre tendința noastră de a ne păstra o mentalitate rigidă atunci când punem semnul egal între realizările/rezultatele pe care le obținem, și identitatea noastră. Într-un experiment, profesorii le-au dat elevilor feedback folosind cuvinte ce asociau nivelul lor de inteligență cu identitatea lor, prin comentarii de genul: «Ești atât de deștept!». Mai târziu, când elevilor li s-a cerut să aleagă niște probleme de rezolvat, s-a descoperit că le-au preferat pe cele mai puțin dificile. Au ales probleme care le întăreau convingerea că sunt deștepți și le permiteau să-și demonstreze în continuare performanțele deosebite. De asemenea, studiul a descoperit că elevii mințeau în legătură cu notele pentru a-și crește nivelul de inteligență. Pe de altă parte, elevii cărora li s-a dat feedback pe baza eforturilor depuse, prin comentarii de genul «Cred că ai muncit mult la problemele astea», ulterior au ales probleme din care aveau mai mult de învățat. Acești copii erau mai puțin preocupați de notele celorlalți și preferau să primească informații strategice despre cum să rezolve viitoare probleme”.

Raportul efort-rezultat

Aceste studii și altele efectuate ulterior ne arată că atunci când ne atașăm identitatea de rezultatul unei anumite acțiuni (cum făcea Martha) credem că motivația și performanțele noastre depind de cine suntem noi ca persoană. Asta înseamnă că, atunci când ne confruntăm cu dificultăți, suntem mai predispuși să alegem o cale de rezolvare mai ușoară, fiindcă nu vrem să întărim convingerea că suntem incapabili să realizăm ceva. Când adoptăm o mentalitate flexibilă, orientată spre creștere, învățăm să asociem rezultatul cu efortul pe care-l depunem și înțelegem că dificultățile se pot transforma în oportunități de a învăța, întrucât ne dăm seama că aptitudinile noastre nu reprezintă ceva fix; ele pot fi îmbunătățite prin muncă”.

