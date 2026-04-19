Ce este deficitul de IgA și ce riscuri ascunde această afecțiune. Medicul Ciprian Jurcuț, avertisment pentru pacienți

Medicii atrag atenția că, deși poate trece neobservat, acest deficit crește riscul de infecții și poate fi asociat cu alte afecțiuni importante.

Ce este deficitul selectiv de IgA

Potrivit colonelului medic Ciprian Jurcuț, din cadrul Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila", această afecțiune se caracterizează printr-un nivel scăzut de imunoglobulină A (IgA), în timp ce celelalte tipuri de anticorpi, IgG și IgM, se mențin în limite normale.

Imunoglobulina A joacă un rol esențial în protecția organismului, în special la nivelul mucoaselor – nas, gât, plămâni și tract digestiv.

Ce riscuri implică

Pacienții diagnosticați cu deficit selectiv de IgA au un risc crescut de infecții, în special:

infecții ORL (sinuzite, otite)

infecții pulmonare

afecțiuni gastrointestinale

Cu toate acestea, un aspect important este că o mare parte dintre pacienți pot fi complet asimptomatici, ceea ce face ca boala să fie descoperită întâmplător, în urma analizelor de rutină.

În plus, acest deficit poate fi asociat cu:

boli autoimune

alergii

Atenție la transfuziile de sânge!

Un risc important semnalat de specialiști este cel al reacțiilor alergice la transfuzii de sânge sau produse derivate.

De aceea, este esențial ca pacienții care știu că au acest deficit să informeze medicul înainte de orice procedură care implică transfuzie.

Cum se stabilește diagnosticul

Diagnosticul este relativ simplu și se bazează pe:

istoricul medical al pacientului

analize de sânge care măsoară nivelul imunoglobulinei A

Chiar dacă testarea este accesibilă, medicii recomandă evaluarea într-un centru specializat în imunodeficiențe primare, atât pentru confirmarea diagnosticului, cât și pentru monitorizare.

Tratament și recomandări

În general, pacienții nu au nevoie de tratament cu imunoglobuline. Managementul bolii se concentrează pe:

prevenirea infecțiilor

tratarea rapidă a episoadelor infecțioase

adoptarea unui stil de viață sănătos

Respectarea unor reguli simple de igienă și evitarea factorilor de risc pot reduce semnificativ complicațiile.

Când trebuie să mergi la medic

Specialiștii recomandă consult medical dacă analizele indică valori anormale ale IgA sau dacă există infecții frecvente.

Evaluarea de specialitate este importantă pentru stabilirea unui plan de investigații și a unei conduite terapeutice adaptate fiecărui pacient.

Unde pot fi făcute investigațiile

Pacienții pot beneficia de consultații de medicină internă dedicate acestei patologii în cadrul Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr. Carol Davila", în Secția Clinică Medicină Internă II.

Deși este cea mai frecventă imunodeficiență primară, deficitul selectiv de IgA rămâne adesea ignorat. Informarea corectă, diagnosticul precoce și monitorizarea atentă pot face diferența în prevenirea complicațiilor și menținerea unei stări bune de sănătate.