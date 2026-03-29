Dieta care îți „întinerește” creierul cu 2,5 ani

Cercetătorii de la Universitatea Zhejiang din China au analizat efectele dietei MIND asupra structurii cerebrale. Participanții nu au urmat o dietă impusă, ci au fost evaluați după cât de mult seamănă obiceiurile lor cu dieta MIND, potrivit Science Alert.

Cei care au respectat-o cel mai strict au pierdut mai puțină materie cenușie în timp. Materia cenușie este esențială pentru gândire, memorie și luarea deciziilor. S-a constatat și o mărire ventriculară mai redusă, un alt semn al pierderii de țesut cerebral legat de îmbătrânire.

Dieta MIND combină dieta mediteraneană cu dieta DASH, cu ajustări suplimentare pentru prevenirea declinului cognitiv. Include fructe de pădure, carne de pasăre, nuci, legume și cereale integrale. Limitează alimentele prăjite, carnea roșie și grăsimile nesănătoase.

Alimentele bogate în antioxidanți, precum fructele de pădure, reduc stresul oxidativ și atenuează leziunile neuronale. Alimentele prăjite, bogate în grăsimi trans, contribuie dimpotrivă la inflamație și leziuni vasculare, avertizează cercetătorii.

Studii anterioare au arătat că dieta MIND reduce riscul de demență și menține funcțiile cognitive. Nucleul său este dieta mediteraneană, care presupune un consum ridicat de plante și nuci, consum moderat de pește și lactate și puțină carne roșie.

Echipa internațională a urmărit 1.647 de adulți de vârstă mijlocie și în vârstă timp de aproximativ 12 ani. Obiceiurile alimentare au fost auto-raportate, iar starea creierului a fost monitorizată prin scanări RMN. Cei mai disciplinați participanți au prezentat modificări cerebrale echivalente cu o încetinire a îmbătrânirii cu 2,5 ani. Beneficiile au fost cu atât mai mari cu cât aderența la dietă a fost mai strictă.

Studiul nu stabilește o relație directă de cauză și efect. Factori precum calitatea somnului sau genetica nu au fost incluși în analiză. Au apărut și rezultate neașteptate: cerealele integrale au fost asociate cu o scădere mai rapidă a materiei cenușii, iar brânza, pe care dieta MIND o limitează, părea să încetinească deteriorarea cerebrală.

Cercetătorii recomandă studii viitoare pe grupuri mai mari și mai diverse. Dieta MIND ar putea deveni parte din recomandările nutriționale pentru populația în vârstă, pe fondul creșterii globale a cazurilor de Alzheimer și Parkinson.

(sursa: Mediafax)

