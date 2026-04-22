Care e distanța ideală dintre casă și birou 

Nu doar munca sedentară ne afectează sănătatea. Și drumul până la birou contează. Concluzia aparține cercetătorilor suedezi care au investigat legătura dintre distanța casă-birou și stilul de viață al angajaților.

Cercetarea a folosit datele colectate de Swedish Longitudinal Survey of Health între 2012 și 2018. Au fost analizate răspunsurile a aproximativ 13.000 de bărbați și femei cu vârste între 16 și 64 de ani, potrivit Focus. Cercetătorii au urmărit mai mulți indicatori: activitatea fizică, consumul de alcool, fumatul, tipul de muncă, prezența bolilor cronice, nivelul de stres și calitatea somnului.

Rezultatele sunt clare. Când distanța dintre casă și birou depășește trei kilometri, navetiștii sunt mai predispuși la supraponderalitate, stres și deficit de somn. Riscurile cresc și mai mult pentru cei care lucrează peste 40 de ore pe săptămână și călătoresc mai mult de cinci ore săptămânal. Comparativ cu cei care fac naveta între una și cinci ore pe săptămână, aceștia sunt semnificativ mai expuși problemelor de sănătate.

Explicația este legată de activitatea fizică. Angajații care locuiesc la mai puțin de trei kilometri de birou sunt mai activi. O distanță scurtă permite deplasarea pe jos sau cu bicicleta. În plus, timpul câștigat poate fi alocat sportului.

Pe scurt, un traseu mai scurt înseamnă mai mult timp și mai multă energie pentru mișcare.

Dacă te gândești să îți schimbi locul de muncă sau să te muți, ia în calcul și distanța față de birou. Nu doar în kilometri, ci și în timp pierdut zilnic. Iar dacă distanța este inevitabilă, bicicleta rămâne soluția recomandată: ecologică, economică și benefică pentru sănătate.

(sursa: Mediafax)