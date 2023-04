Efectele dietelor drastice - mătreață, căderea părului și palpitații

Principalul simptom al deficienței de fier, spre exemplu, este oboseala. Corpul folosește fier pentru a produce hemoglobina, o proteină din celulele roșii ale sângelui (eritrocitele) care transportă oxigenul de la plămâni în tot corpul, dar și mioglobina, o altă proteină care furnizează oxigen mușchilor. Tot fierul ajută la transformarea alimentelor în energie. Așadar, un nivel scăzut de fier este de cele mai multe ori motivul pentru care ne simțim obosiți. Deoarece corpul nostru nu produce fier, trebuie să ne asigurăm necesarul fie prin dietă, iar aici trebuie să includem alimente precum carnea roșie, spanacul, rucola, urzicile, sparanghelul, scoicile sau stridiile, lintea sau fasolea boabe, fie prin suplimente, dar acestea neapărat la recomandarea specialistului.

Mătreața este o afecțiune în care pielea de pe partea superioară a scalpului devine uscată și se descuamează, lucru total deranjant fie că ești femeie sau ești bărbat. Cauzele apariției mătreții sunt similare cu cele ale părului uscat. Îmbunătățirea circulației sângelui la nivelul scalpului cu ajutorul niacinei (vitamina B3) poate preveni uscarea. Găsim cantități importante de niacină în ciuperci, ton, piept de pui, mușchiuleț de porc, ciuperci, dovlecei, spanac și salată verde. Zincul este și el indispensabil în lupta împotriva mătreții. Are efect antibacterian și protejează scalpul. Îl putem asimila din carne, nuci, semințe și multe legume. Lipsa vitaminelor din organism, indiferent de motive, poate duce adesea la păr uscat și la cădere temporară, lucru neplăcut pentru oricine, căci nu doar distruge stima de sine, dar e semn și de alte probleme de sănătate.

Fierul și proteinele nu sunt singurii nutrienți necesari pentru menținerea unui păr sănătos. Vitamina C are rol esențial în absorbția fierului. Suplimentarea acesteia este necesară la pacienții cu alopecie cauzată de lipsa de fier. Așadar, pentru un păr sănătos consumă alimente care conțin B-uri, vitamina C, vitamina E, fier, seleniu, magneziu și zinc. Consumă cu încredere nuci, semințe și pește - surse excelente de niacină și biotină.

O varietate de probleme ale sistemului circulator pot provoca bătăi neregulate ale inimii, însă, deși importantă, alimentația deficitară este adesea trecută cu vederea. Calciul este esențial pentru circulația sângelui în organism și ajută la reglarea bătăilor inimii. Asigurați-vă că vă luați zilnic porția de calciu din lapte, iaurt, brânză, verdețuri cu frunze, fasole, scoici, păstrăv și dovlecel.

Dacă nu stăm suficient de mult la soare, ne putem confrunta și cu articulații fragile. Lipsa vitaminei D în corp, care este absorbită prin piele cu ajutorul soarelui, poate cauza o afecţiune a oaselor similară rahitismului, care constă în înmuierea oaselor. Asta pentru că vitamina D este esențială pentru procesul organismului de absorbție a calciului - elementul de construcție al scheletului organismului. Grav este că cei care suferă de oase fragile resimt dureri la nivelul oaselor și articulațiilor și sunt mai predispuși la fracturi. Deci sunt oricând în pericol.

Firul de păr este alcătuit într-un procent foarte mare (95-97%) din proteine. Vitaminele, de asemenea, contribuie la menținerea sănătății părului și la prevenirea căderii acestuia. Toate șampoanele, balsamurile și măștile de păr din lume nu vor putea să asigure un păr mai frumos și mai sănătos dacă nu consumăm alimentele potrivite.

Proteinele sunt, de asemenea, o parte esențială a sănătății părului. Părul este alcătuit dintr-o proteină numită cheratină, iar o persoană care nu are aceasta în alimentație va avea dificultăți în menținerea unui păr sănătos. Puiul, vita și mielul sunt excelente atât ca surse de proteine, cât și de fier. În această categorie se încadrează și somonul și ouăle. Ambele alimente sunt bogate în proteine de care părul are nevoie pentru a deveni mai puternic și mai rezistent. Pe lângă proteine, somonul mai conține și vitamina D, fier și omega-3, foarte importante nu doar pentru păr, ci și pentru organism, în timp ce ouăle conțin vitamine din grupul B care previn căderea părului.

Anemia cauzată de deficiența de fier poate fi responsabilă pentru încă un simptom - mâinile și picioarele reci. Consumul mai mic de fier inhibă producerea de mioglobină și hemoglobină, componente din sânge care furnizează oxigen în diverse părți ale corpului. Așa apare senzația de mâini și picioare reci. Pentru a stimula aportul de fier, mănâncă ficat, stridii și spanac. Nu pierde din vedere nici suplimentele care conțin acizi grași omega-3. Aceștia stimulează circulația sângelui în zona extremităților (circulația periferică), deci reduc senzația de mâini și picioare reci, scad inflamațiile din corp și ameliorează durerile articulare sau musculare.

