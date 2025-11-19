10 alimente au cea mai mare concentrație de vitamina C

1. Ardei grași roșii

O cană de ardei gras roșu oferă 142% din DZR pentru vitamina C, la 128 mg. De asemenea, este bogat în alți nutrienți esențiali, inclusiv potasiu, folat și vitaminele A, B6, E și K.

Ardeii grași roșii sunt o sursă excelentă de fibre și au un conținut scăzut de calorii.

2. Guava

Conținutul de vitamina C al guavei este impresionant. O singură guava conține aproximativ 125 mg de vitamina C, sau 138% din DZR.

Guava este bogată într-un antioxidant numit licopen, iar întreaga plantă poate ajuta la gestionarea diferitelor afecțiuni, inclusiv inflamația, hipertensiunea arterială și diabetul. Licopenul este un compus carotenoid care dă culoarea fructelor roșii și roz.

3. Mango

Un mango oferă 122 mg de vitamina C, aproximativ 135% din DZR. Mango este o gustare cu conținut scăzut de calorii și grăsimi. De asemenea, conțin cantități mari de vitamina A, vitamina B6, folat, potasiu, magneziu și fibre.

Mango sunt, de asemenea, o sursă bogată de beta-caroten, un nutrient vital esențial pentru menținerea sănătății ochilor. Mango galben are mai mulți carotenoizi, iar mango mai roșii oferă mai multe proprietăți antioxidante și antiinflamatorii.

4. Căpșuni

O cană de căpșuni produce aproximativ 119 mg de vitamina C, ceea ce depășește DZR recomandată. Căpșunile sunt, de asemenea, cunoscute pentru conținutul lor ridicat de antioxidanți, inclusiv antocianine.

Antocianinele sunt cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatorii și anticancerigene Sunt compuși activi în toate tipurile de fructe de pădure.

5. Ardei iute

Ardeii iuți verzi și roșii cruzi sunt surse bogate de vitamina C. O cană de ardei iuți verzi are 109 mg de vitamina C, sau 121% din DZR,în timp ce o cană de ardei iuți roșii are 65 mg, sau 72% din DZR.

Ardeiul iute este, de asemenea, încărcat cu alți nutrienți, inclusiv magneziu, fier, calciu și vitaminele A, B și E.

6. Papaya

O cană de papaya oferă 88 mg de vitamina C sau 98% din DZR. Acest fruct este, de asemenea, cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii, antioxidante, anti-îmbătrânire și de vindecare a rănilor.

Papaya este o sursă bogată de fibre și alți nutrienți, inclusiv calciu, potasiu, magneziu și cupru, precum și vitaminele A, B, E și K.

7. Broccoli

O cană de broccoli tocat oferă 81,2 mg de vitamina C, ajutându-vă să atingeți 90% din DZR.

Broccoli a fost, de asemenea, asociat cu numeroase beneficii pentru sănătate datorită proprietăților sale antimicrobiene și efectelor antiinflamatorii.

8. Ananas

O cană de ananas conține aproximativ 87% din DZR pentru vitamina C, adică 78,9 mg. Ananasul conține antioxidanți precum flavonoide și acizi fenolici, care pot produce beneficii de lungă durată pentru organism.

Ananasul conține, de asemenea, enzima bromelaină, care poate ajuta la îmbunătățirea digestiei.

9. Kiwi

O cană de kiwi conține 74,7 mg de vitamina C, ceea ce reprezintă 83% din DZR. S-a constatat că are diverse beneficii pentru sănătate, inclusiv proprietăți antiinflamatorii, anticancerigene și antidiabetice.

10. Varză de Bruxelles

O jumătate de cană de varză de Bruxelles oferă 48 mg de vitamina C, ceea ce vă poate ajuta să îndepliniți mai mult de jumătate din DZR. Varza de Bruxelles este, de asemenea, bogată în vitamina K, care este utilă pentru sănătatea oaselor și coagularea sângelui.

Conținutul lor ridicat de fibre poate, de asemenea, să susțină digestia și sănătatea intestinală, potrivit verywellhealth.com.