10 lucruri simple care ajută la bunăstarea persoanelor de peste 50 de ani

Te întrebi dacă ratezi lucruri - în special lucrurile importante - din viața ta. La urma urmei, nimeni nu vrea să aibă regrete pe măsură ce îmbătrânește. Adevărul este că, dacă te-ai săturat să-ți faci griji că pierzi lucruri importante, este timpul să faci ceva în privința asta.

Persoanele care prosperă după 50 de ani nu fac nimic complicat sau scump. Pur și simplu își fac timp pentru lucruri mici, semnificative, care îi mențin conectați, evoluând și bucurându-se cu adevărat de viață. Aceste obiceiuri sunt atât de simple încât poți începe să le încorporezi astăzi, indiferent unde te afli sau cât de ocupat crezi că ești.

Iată 10 lucruri simple pentru care oamenii care înfloresc după 50 de ani tind să-și facă timp:

1. Dragoste

Întreaga noastră existență se bazează pe iubire. Este modul în care ne conectăm unii cu alții, cu noi înșine, cu creatorul nostru, cu membrii familiei noastre, și înțelegem lumea din jurul nostru. Dragostea este cel mai profund, eliberator și incredibil sentiment pe care îl putem experimenta. Iar atunci când trăiești în afara alinierii par gânduri, sentimente și experiențe negative.

Studiul realizat de cercetători de la Harvard pe parcursul a 85 de ani despre fericire a descoperit că persoanele care erau cele mai mulțumite în relațiile lor la vârsta de 50 de ani, erau cele mai sănătoase la vârsta de 80 de ani, dovedind că dragostea și conexiunea pe care le cultivi de-a lungul vieții contează mai mult decât banii, succesul sau chiar genele tale atunci când vine vorba de o îmbătrânire sănătoasă.

Cum să adaugi mai multă dragoste în viața ta:

Eliberează-te de convingerile limitative de-o viață, ură, negativitate și furie. Deschide-ți inima și sufletul către bunătatea iubirii. Un lucru pe care îl poți începe chiar acum pentru a-ți trăi viața în armonie cu iubirea este pur și simplu să începi să acționezi astăzi!

Iubește-te pe tine însuți. Iubește-ți familia. Iubește-ți partenerul. Iubește-ți copiii. Iubește lumea din jurul tău și iubește-i pe toți cei din ea. A iubi lucrurile importante din jurul tău înseamnă că le vei experimenta zilnic.

2. Fericire

Închide ochii pentru o clipă și gândește-te la ultima dată când ai fost cu adevărat fericit. Unde erai? Ce făceai? De ce te simțeai fericit?

Mulți oameni cred că fericirea este un sentiment inaccesibil pe care îl putem experimenta doar când atingem un anumit punct culminant al succesului, realizării sau suntem în afara elementelor noastre normale (cum ar fi în vacanță). Dar fericirea este o alegere pe viață. Nu înseamnă că fiecare zi va fi grozavă sau că viața ta va fi perfectă, dar înseamnă că vei alege să permiți fericirii să facă parte din ziua ta.

Cum să adaugi mai multă fericire în viața ta:

O viață fericită vine din a aprecia și a mulțumi pentru numeroasele binecuvântări pe care le ai deja! Începe cu lucruri mărunte. Fă în fiecare dimineață un lucru care să vă facă fericiți. Poate că asta înseamnă să vă treziți devreme și să priviți răsăritul soarelui.

Sau să beți cafea și să aveți o conversație plăcută cu partenerul. Și nu uitați să mulțumiți pentru ceea ce aveți deoarece recunoștința este o modalitate dovedită de a vă face mai fericiți.

3. Conexiune

Respirați adânc. Simțiți viața pulsând în interiorul dumneavoastră? Aerul pe măsură ce călătorește în plămâni și circulă înainte de a fi expulzat rapid din nou? Acea respirație pe care o luați este conexiunea dumneavoastră cu această lume fizică și tot ce se află în ea.

Studiile arată că relațiile sociale de înaltă calitate oferă adulților în vârstă un sentiment de apartenență, care este direct legat de o mai bună stimă de sine și de bunăstare generală îmbunătățită. Sentimentul de conectare cu ceilalți vă protejează sănătatea mintală și fizică în moduri la fel de puternice ca o alimentație sănătoasă sau exercițiile fizice regulate.

Cum să adaugi mai multă conexiune în viața ta:

Petrece mai mult timp în fiecare zi pentru a te cunoaște și a te conecta cu tine însuți. Petrece timp conectându-te cu familia și prietenii buni. Lasă telefonul jos. Oprește televizorul. Permițându-ți să fii prezent este o garanție că nu vei rata lucruri importante; vei fi prea ocupat să le experimentezi.

4. Creativitate

Cât timp petreci zilnic perfecționându-ți talentele? Dezvoltându-te? Creând? Construind viața visurilor tale? Timpul pe care îl petreci construindu-te pălește în comparație cu timpul pe care îl petreci navigând fără țintă pe rețelele de socializare, uitându-te la televizor și trăind indirect prin alți oameni.

Cu toții suntem creatori; ne-am născut pentru a crea. Asta nu înseamnă că procesul de creație va fi ușor - dimpotrivă, va fi plin de multe provocări, dar acesta este scopul. Dacă ceea ce ai vrut să creezi s-a întâmplat peste noapte, atunci ciclul tău de viață va fi mult mai scurt!

Cum să adaugi mai multă creativitate în viața ta:

Petrece cel puțin 30 de minute în fiecare zi făcând o activitate care îți va îmbunătăți talentele și sănătatea mintală! Vei putea crea ceva tangibil și vei simți cu adevărat beneficiile învățării unei meserii.

5. Bunătate

Ai făcut vreodată ceva frumos pentru cineva doar pentru asta, fie că este vorba de prieteni, familie sau un străin? Și când ai făcut acel lucru, cum te-ai simțit? Chestia cu bunătatea este că atunci când o emani, o și primești. Când oferi fără așteptare, ți se dăruiește și ție fără așteptare. Și, de multe ori, a fi bun este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care ți le poți oferi, pentru că te face să te simți bine. Și când te simți bine, ești mai fericit, mai sănătos și mai iubitor.

Când ești bun cu ceilalți, centrele de plăcere și recompensă ale creierului tău se aprind ca și cum ai fi destinatarul, creând ceea ce oamenii de știință numesc „euforia ajutorului”, care stimulează serotonina și te face să te simți cu adevărat bine. A fi bun este într-adevăr unul dintre cele mai importante daruri pe care ți le poți oferi deoarece îți îmbunătățește propria dispoziție și bunăstare, alături de persoana pe care o ajuți.

Cum să adaugi mai multă bunătate în viața ta:

Pe măsură ce îți desfășori viața de zi cu zi, gândește-te la un lucru pe care îl poți face pentru altcineva, care îi va aduce fericire și îl va face să se simtă bine. Dacă încorporezi bunătatea în viața ta de zi cu zi vei fi uimit de cât de magică și plină de scop va deveni viața pentru tine și pentru toți cei din jurul tău.

6. Pace

A putea păstra pacea în viața ta este un element crucial pentru a trăi la maximum. Pacea este ceea ce te împiedică să te simți copleșit, chiar și atunci când vremurile sunt dificile. Te învață când să spui „Destul, e de ajuns” și să te îndepărtezi de situațiile și relațiile toxice. Pacea ta ar trebui să fie o posesiune prețioasă în modul în care te bucuri de viață.

Cum să adaugi mai multă pace în viața ta:

Ar trebui să o practici în fiecare zi, ascultându-te pe tine însuți și învățând ce ai nevoie pentru a trăi fericit. Când petreci timp înțelegându-te pe tine însuți, vei recunoaște semnele când mintea și corpul tău îți spun că ceva nu este în regulă.

Vei putea să-ți perfecționezi instinctul de a descoperi când există ceva neliniștitor în lumea ta și de a-l identifica cu precizie. Pacea ta este prețioasă pentru bunăstarea ta fizică, mentală și emoțională.

7. Scop

Ai simțit vreodată că te plimbi fără țintă, fără un scop? Vieții tale îi lipsește un scop - și dacă vrei să poți căuta acel sentiment de împlinire și realizare, atunci trebuie să-l ai. Toată lumea, fie că este tânără sau bătrână, slabă sau puternică, se naște cu un scop. Scopul tău principal este să trăiești, să crești, să fii sănătos și fericit.

Și, deși ai putea avea o listă de verificare cu alte lucruri de care ai nevoie pentru a atinge aceste obiective, cum ar fi un loc de muncă, o locuință, o relație, primul tău - și cel mai important - obiectiv ar trebui să fie să-ți descoperi scopul și să-l urmezi. Un loc de muncă sau un titlu nu este scopul tău. În mod similar, nici o abilitate, bunurile tale sau statutul tău financiar nu sunt scopul tău.

Cercetările arată că adulții în vârstă cu un puternic simț al scopului au o probabilitate cu 28% mai mică de a dezvolta deficiențe cognitive și demență, iar partea cea mai bună este că scopul nu este un lucru nobil, de neatins. A avea obiective, a urmări hobby-uri, a avea grijă de cei dragi sau a contribui la comunitatea ta, toate acestea ajută creierul tău să rămână rezistent pe măsură ce îmbătrânești.

Cum să adaugi mai mult scop vieții tale:

Trebuie să găsești ceea ce îți face sufletul să cânte, lucrul care te face să te simți viu și să urmezi acel scop, creând amintiri, având experiențe și îmbogățindu-ți viața, pe măsură ce te îndrepți spre el. Visul, cariera, familia și viața ta în general ar trebui să fie părți sănătoase ale pasiunii tale și ar trebui să te îndrepți spre ele în fiecare zi.

8. Timp

Timpul este cea mai finită resursă pe care o avem și, la un moment dat, cu toții o vom epuiza. Așadar, de ce să-l petreci făcând ceva care te face nefericit?

A învăța cum să-ți gestionezi timpul este probabil unul dintre cele mai importante lucruri din viață, dar este totuși atât de greu de apreciat. Mulți oameni vor rămâne în acea relație toxică pentru că este mai greu să se despartă. Sau vor continua să lucreze la acel loc de muncă toxic pentru că este dificil să găsești altul. Sau vor spune cuiva „Sigur!”, când ceea ce voia cu adevărat să spună era „În niciun caz!”.

Timpul tău este prețios. Nu-l pierde spunând „da” lucrurilor care nu te vor ajuta. Dacă vrei cu adevărat să nu mai simți că ratezi lucruri, ia-ți timpul înapoi. Nu te mai grăbi. Încetinește ritmul. Fă lucrurile care sunt importante pentru tine și nu te teme să spui „nu”, pentru că odată ce timpul tău s-a terminat, asta e tot.

9. Sănătate

Se spune adesea că nu apreciem lucrurile pe care le avem până când nu dispar, iar acest lucru este valabil pentru sănătate și bunăstare. În copilărie este mai ușor să te recuperezi după accidentări, boli sau chiar situații nebunești. Dar pe măsură ce îmbătrânești, începi să realizezi de ce atât de multe culturi închină în cinstea „sănătății bune”.

Un studiu al Fundației MacArthur a descoperit că 70% din îmbătrânirea fizică este determinată de alegerile stilului de viață pe care le faci în fiecare zi, nu doar de genele tale. Grija față de tine prin obiceiuri bune devine mai prețioasă cu cât îmbătrânești deoarece începi să înțelegi cu adevărat că sănătatea ta este fundamentul pentru tot ceea ce vrei să faci și de care să te bucuri.

Cum să adaugi mai multă sănătate vieții tale:

Ai grijă de tine. Mănâncă alimente sănătoase, bea multă apă și alimentează-ți corpul cu ceea ce are nevoie pentru a funcționa eficient pe termen lung. Tratarea corpului tău sănătos ca pe un templu îți va garanta o calitate a vieții mai bună și vei fi prezent pentru a experimenta unele dintre aceste lucruri importante cât mai mult timp posibil.

10. Învățare

Știai că creierul tău creează noi căi neuronale de fiecare dată când învață ceva? Sau că a te menține deschis la minte și dispus să activezi acele sinapse este echivalent cu a-ți menține creierul tânăr și sănătos?

Cum să adaugi mai multă învățare vieții tale:

Educația este unul dintre cele mai mari daruri pe care le avem ca societate. Și ai acces la mai multe informații și materiale didactice decât oricând în istoria omenirii datorită internetului și a accesului larg la cunoștințele oamenilor. Poți învăța o nouă abilitate, cum ar fi tricotatul, o limbă nouă, poți citi despre miturile anumitor culturi din întreaga lume și te poți delecta cu istoria.

Continuarea învățării îți va menține creierul sănătos pe măsură ce îmbătrânești și îți va oferi și în mod constant noi informații care să te entuziasmeze. Nu ești niciodată prea bătrân pentru a învăța ceva nou și nici nu ești niciodată prea bătrân pentru a-ți urma pasiunea. Mai presus de toate, amintește-ți că atunci când trăiești în armonie cu adevărul tău și îți hrănești mintea, corpul și sufletul cu toate bunătățile vieții, a trăi o viață fericită și împlinită îți va veni natural, potrivit yourtango.com.

