11 semne că nu bei suficientă apă. Cum îți dai seama că ești deshidratat

Peste 50% dintre copii, conform unui studiu AJPH, și 47% dintre adulți nu beau suficientă apă în fiecare zi. Pentru unii, este o chestiune de acces la această resursă, dar pentru majoritatea este doar o chestiune de gestionare a timpului, intenție și obiceiuri proaste. Suntem atât de prinși în haosul vieții de zi cu zi - fie că este vorba de programul de lucru, îngrijirea copiilor sau confruntarea cu dificultățile zilnice - încât uităm cât de important este să rămânenm hidratați și să bem suficientă apă.

Chiar dacă nu sunt evidente pentru persoana care le experimentează, există multe modalități simple de a-ți da seama dacă cineva nu a băut suficientă apă, potrivit cercetărilor. De la semne fizice, precum durerile de cap cronice, până la indicii mai subtile, cum ar fi poftele alimentare, consumul insuficient de apă poate avea un impact real asupra fiecărui aspect al vieții.

1. Pofta de alimente sărate

Întrucât fluidele pe care le consumăm conțin adesea minerale esențiale, precum sodiul, care sunt vitale pentru funcțiile organismului, o persoană deshidratată cronic poate pofti la acești nutrienți în alte moduri. Dacă nu primește suficient sodiu și electroliți prin hidratare, este mai probabil să simtă nevoia de alimente sărate pentru a-și satisface aceste nevoi.

Desigur, senzația de foame și pofta de mâncare nu sunt același lucru, așa cum sugerează un studiu publicat în revista Current Nutrition Reports. Atunci când simți o poftă de mâncare, aceasta este adesea legată de procese interne, mai degrabă decât de cantitatea de alimente pe care ai mâncat-o sau de nivelul tău de foame.

Așadar, dacă ai poftă de alimente sărate, ar putea fi un semn că nu consumi suficient sodiu sau nu bei suficientă apă. Dar dacă îți este poftă de alte lucruri, cum ar fi fructele, s-ar putea să ai un nivel scăzut de zahăr în sânge.

2. Cearcăne

Un studiu din 2015 privind cearcănele arată că factori, precum istoricul familial, astmul și alergiile pot contribui la apariția cearcănelor cronice de sub ochi, dar deshidratarea este, de asemenea, un factor comun. Consumul insuficient de apă și absența nutrienților esențiali din hidratare pot face ca pielea de sub ochi să arate ternă.

3. Dureri de cap

Deshidratarea agravează de obicei problemele de sănătate existente care cauzează dureri de cap, făcându-le mai grave și mai dese, potrivit unui studiu din revista Current Pain and Headache Reports.

Un alt studiu, publicat în Journal of Clinical Neuroscience a constatat că migrenele severe, frecvența durerilor de cap, precum durata acestora au fost semnificativ mai mici la persoanele care beau în mod regulat mai multă apă. Așadar, chiar dacă durerile de cap sunt declanșate de alte evenimente din viață, stres și factori fiziologici, consumul de apă poate ajuta la reducerea acestora.

4. Piele uscată

Consumul de apă are efecte similare asupra calității pielii ca o cremă hidratantă, potrivit unui studiu din revista Skin Research & Technology. Așadar, dacă nu bei suficientă apă, pielea ta este probabil unul dintre primele semne care te avertizează.

Pe lângă pielea uscată, consumul de apă are un impact și asupra sănătății generale a pielii, inclusiv asupra elasticității, acneei și funcțiilor celulare. Cercetătorii spun că pielea unei persoane poate fi afectată și de diverși factori, fie că este vorba de dietă, exerciții fizice sau rutina de igienă.

Cu toate acestea, prioritizarea consumului de apă poate fi benefică pentru corp și minte în moduri de care s-ar putea să nu ne dăm seama - uneori chiar ajutând la reducerea severității simptomelor bolilor cronice și a problemelor de sănătate mintală.

5. Respirație urât mirositoare

Respirația urât mirositoare, cunoscută și sub numele de „halitoză”, este unul dintre cele mai simple semne că cineva nu a băut suficientă apă.

Un studiu, realizat în Journal of Oral Medicine and Pain, a constatat că deshidratarea, care este legată de rate de salivare mai scăzute și cromatografie gazoasă ridicată, provoacă adesea simptome de halitoză. Chiar dacă este greu pentru persoana care o experimentează să observe, respirația urât mirositoare este ceva ce ceilalți pot detecta cu ușurință, fie că mănâncă în apropiere, fie că poartă o conversație.

6. Energie scăzută

Oboseala și nivelul scăzut de energie sunt adesea unele dintre cele mai evidente semne că cineva nu a băut suficientă apă. Cu cât cineva rămâne mai mult deshidratat, cu atât epuizarea sa devine mai vizibilă, însă chiar și după o singură zi de hidratare insuficientă, aceasta poate începe să provoace probleme.

Studiile de la Universitatea din Connecticut sugerează că o deshidratare ușoară poate provoca fluctuații de energie și poate afecta starea de spirit a unei persoane.

7. Dificultăți de concentrare

Conform unui studiu dinrevista Medicine & Science in Sports & Exercise, deshidratarea, în special pe o perioadă prelungită, poate afecta semnificativ funcția cognitivă, atenția și coordonarea motorie.

Fie că este vorba de dificultăți în a lua decizii, gândirea critică la problemele de la locul de muncă sau chiar de concentrarea asupra unei sarcini solicitante acasă, acestea sunt unele dintre cele mai evidente semne că cineva nu a băut suficientă apă.

8. Buze crăpate

Când bei apă, cea mai mare parte ajunge la organe vitale precum inima și creierul, dar pielea ta beneficiază în continuare de hidratare și nutrienți esențiali. Așadar, chiar dacă cercetările privind beneficiile specifice ale consumului de apă pentru o sănătate mai bună a buzelor sunt limitate, acestea ar putea ajuta la abordarea altor probleme interne care împiedică umiditatea să rămână în piele.

Așadar, dacă te antrenezi mereu în frig sau stai la soare fără protecție SPF, toate acestea ar putea agrava problema buzelor crăpate, mai ales dacă nu bei suficientă apă.

9. Dificultăți în recuperarea după exerciții fizice

Hidratarea, electroliții și nutriția în general sunt incredibil de importante când faci exerciții fizice - nu doar pentru performanță și energie, ci și pentru recuperare, așa cum sugerează un studiu din Journal of Human Kinetics. Deshidratarea poate afecta flexibilitatea și viteza, chiar și la sportivii de top, ceea ce poate îngreuna mult nivelul de energie și recuperarea corporală.

Atunci când nu îți refaci corpul cu nutrienții pe care i-ai consumat sau pierdut după un antrenament, te simți mai rău decât atunci când ai început. Prin urmare, dacă vezi un coechipier sau un prieten care este lipsit adesea de energie, are probleme cu starea de spirit sau bunăstarea generală după exerciții fizice - mai ales când toți ceilalți par să se recupereze - este probabil să nu bea suficientă apă.

10. Crampe musculare

Conform unui studiu din revista BMJ Open Sport & Exercise Medicine, deshidratarea face mușchii mai predispuși la crampe, indiferent dacă stai nemișcat sau desfășori o activitate. Cu toate acestea, electroliții și hidratarea adecvată pot ajuta la abordarea acestor simptome și a crampelor musculare incomode - refacerea mineralelor care lipsesc.

De aceea, oamenii trebuie să se rehidrateze - nu doar cu apă plată pentru a preveni crampele musculare, așa cum sugerează un studiu din 2012, ci și cu electroliți și băuturi pentru sportivi.

11. Iritabilitate

Există o legătură puternică între hidratare și sănătatea mintală, potrivit experților de la Clinica Cleveland, afectând totul, de la starea de spirit zilnică până la diagnostice grave. Nivelurile scăzute de hidratare pot duce adesea la probleme precum somnul insuficient, deficiențe cognitive și dezechilibre hormonale care dăunează sănătății mintale generale a unei persoane, potrivit yourtango.com.