13 cele mai bune metode care simulează creșterea părului

Însă trebuie să știi că orice tratamenta necesita timp, așa că așteaptă-te la rezultate după cel puțin 6 săptămâni, iar schimbări mai vizibile ale creșterii părului apar la trei luni.

Așadar, dacă aveți timp și răbdare la dispoziție pentru a începe călătoria creșterii părului, acest articol este un punct de plecare excelent.

Cum stimulezi creșterea părului

1. Suplimente și vitamine

Suplimentele de vitamine pentru păr nu ar trebui să înlocuiască o dietă variată însă acestea te pot ajuta dacă ai un regim dezechilibrat.

Cele mai potrivite sunt proteinele, fier, zinc, vitamina B12, vitamina D, Omega 3 și biotină. B12 este importantă pentru vegani deoarece se găsește în mod natural doar în produsele de origine animală.

2. Exfoliante pentru scalp și șamponare regulată

Părul crește cel mai bine dintr-un scalp sănătos, așa că este important să îl cureți în mod regulat. Șamponarea elimină murdăria și resturile de pe scalp, care includ poluarea, transpirația și celulele pielii.

Pentru a profita la maximum de acest lucru, masează pielea capului cu cel mai bun șampon pentru părul subțire. Masajul scalpului este bun pentru circulația sângelui, care aduce oxigen și nutrienți foliculului de păr și elimină toxinele.

Este o idee bună să folosiți un scrub exfoliant pentru scalp o dată pe săptămână. Acesta ajută la menținerea scalpului curat și îndepărtează celulele moarte ale pielii.

Curățarea ajută la eliminarea celulelor moarte ale pielii sau acumularea de produse care împiedică creșterea părului.

3. Ingrediente naturale

Natural nu înseamnă neapărat mai bun, dar există câteva ingrediente naturale benefice. Aloe vera poate calma scalpul și hidratează firele de păr, echilibrând în același timp sebumul.

Uleiul de alge marine și de măsline poate absorbi excesul de ulei. Acestea sunt blânde și hrănitoare, iar mierea este antibacteriană. De asemenea, șamponul anti-poluare de la Klorane conține mentă acvatică detoxifiantă, despre care se spune că promovează un flux sanguin mai bun către scalp.

Uleiul de rozmarin pentru păr ajută la creșterea părului. Un studiu care a comparat uleiul de rozmarin cu minoxidilul (un tratament popular pentru regenerarea părului) a arătat că, după 6 luni, ambele grupuri au observat creșteri semnificative ale creșterii părului. Cu toate acestea, grupul tratat cu ulei de rozmarin a avut o creștere mai accentuată a părului față de grupul tratat cu minoxidil.

4. Măști și balsamuri

Măștile pentru creșterea părului ajută la întărirea firului de păr, reducând ruperea - ceea ce poate îmbunătăți grosimea părului de la mijlocul lungimii și a vârfurilor. Dacă vârfurile se rup, părul nu va putea crește atât de mult. Măștile de păr oferă și volum părului, hidratează firul de păr, oferind un aspect mai voluminos.

Șamponarea ridică cuticula de la suprafața firului de păr, așa că balsamul este esențial pentru netezirea acesteia și protejarea firului de păr. Folosirea unui balsam bun te va ajuta să îl hidratezi și îl face mai ușor de aranjat.

5. Protecție împotriva coafării cu căldură

Uscătoarele de păr puternice dsunt setate la temperaturi prea ridicate. Pentru a reduce daunele, nu ține uscătorul prea aproape de păr. Țineți-l la aproximativ 30 de centimetri distanță. Alege o temperatură medie sau mică și oprește uscătorul imediat ce părul este uscat.

6. Periere atentă

Părul este mai fragil atunci când este ud. Acest lucru este din cauza faptului că apa separă unele dintre legături.Când părul este uscat, legăturile se reformează.” Așadar, este important să fii blând atunci când îl periezi ud și, în general, să folosești o perie de păr ușoară. O perie cu dinți rotunjiți, din plastic și o bază ventilată și cu perniță este cea mai prietenoasă.

În plus, cel mai bine este să eviți periile cu dinți metalici. „Acestea au tendința de a se încălzi foarte tare atunci când te coafezi cu căldură și pot arde atât scalpul, cât și părul.

7. Elastice moi de păr

Cea mai bună alegere este un material moale - cum ar fi elasticele de păr din mătase. Orice accesoriu care leagă firul de păr ar trebui să aibă o oarecare flexibilitate, astfel încât, dacă există vreo presiune, să se poată flexa în jurul firului de păr. Marginile metalice dure pot tăia părul și pot duce la rupere, așa că cel mai bine este să le eviți. Ar trebui să iei în considerare să folosești fețe de pernă din mătase.

8. Combate stresul și dezechilibrele hormonale

Însă creșterea sănătoasă a părului nu înseamnă doar ceea ce pui pe păr. Este vorba despre a avea grijă de tine. Rutina potrivită combină bunăstarea generală, îngrijirea specifică a părului și tehnici dovedite care mențin ciclul de creștere a părului pe drumul cel bun. Stresul, hormonii și nutriția joacă un rol important, așa că susținerea acestora din interior este la fel de importantă ca produsele pe care le folosești din exterior pentru a stimula creșterea părului.

Stresul cronic extins duce la creșterea nivelului de cortizol, ceea ce poate perturba ciclul de creștere a părului și poate duce la o cădere accelerată sau chiar la subțierea pe termen lung.

În timp ce dezechilibrele hormonale, cum ar fi cele observate uneori în PCOS și menopauză, pot afecta negativ și foliculii de păr. Gestionarea acestor probleme este crucială pentru menținerea unei creșteri sănătoase, așa că încorporarea unor obiceiuri de reducere a stresului, cum ar fi meditația, exercițiile fizice regulate și prioritizarea somnului, pot ajuta la reglarea nivelului de cortizol.

În plus, ingrediente precum extractul de ashwagandha și ciuperci reishi sunt eficiente pentru promovarea rezistenței la stres.

9. Evită pierderea rapidă în greutate sau deficiențele de nutrienți

Pierderea rapidă în greutate poate afecta părul (printre multe altele).

Există dovezi recente care sugerează că pierderea și subțierea părului pot fi declanșate de reducerea bruscă în greutate, cauzată de medicamentel de slăbit, rezultând deficiențe de nutrienți care afectează creșterea părului. Foliculii de păr necesită un aport constant de proteine, fier, biotină, zinc și vitaminele A, D și E pentru a funcționa optim. Când organismul intră într-un deficit caloric sau într-un dezechilibru nutrițional, acesta prioritizează funcțiile esențiale în detrimentul creșterii părului, ceea ce duce la o cădere accelerată.

10. Dietă echilibrată

Părul este alcătuit în proporție de 97% din proteine. Acesta are nevoie de cantități regulate și suficiente de proteine ​​complete, vitamine, minerale și apă, precum și de acizii grași omega 3 care se găsesc în peștele gras, fructe și legume.

Consumă cel puțin o porție de proteine ​​de mărimea palmei la micul dejun și la prânz. Exemple excelente sunt peștele, ouăle, carnea slabă, brânza de vaci cu conținut scăzut de grăsimi, quinoa și leguminoasele. Include o porție de carbohidrați complecși la fiecare masă, cum ar fi orez brun, pâine prăjită integrală, cartofi cu coajă sau fulgi de ovăz.

11. Tunsori regulate

O tunsoare nu va face părul să crească mai repede, dar îl poate face să arate mult mai bine și mai sănătos. Tunsori regulate vor ajuta la eliminarea vârfurilor uzate ale părului. Vârfurile părului sunt supuse spălărilor, pieptănării și coafării repetate. Așadar, în timp ce acele șuvițe pot adăuga lungime, ele pot contribui și la aspectul mai subțire al părului în general.

De asemenea, ar trebui să ne tundem la fiecare 6-8 săptămâni. Nu trebuie să tăiem mult din păr dar ajută la menținerea unor vârfuri sănătoase.

12. Vopsire și decolorare limitate

Vopsirea și decolorarea pot fi dăunătoare pentru firele nastre de păr, provocând în cele din urmă ruperea acestora. Culorile de păr pot face minuni pentru încrederea noastră - și, deși,provoacă daune, există măsuri pe care le putem lua pentru a atenua acest lucru pe cât posibil.

Mergi la un salon și roagă hair-stilstul să aibă grijă de părul tău. Acesta este un proces chimic care ar trebui efectuat de un profesionist.

Dacă părul tău este vopsit, trebuie să alegi un șampon și un balsam special pentru părul vopsit. Acesta va fi formulat pentru a menține cuticula strânsă, încercând să mențină pigmenții de culoare fixați în păr.

13. Factori de creștere și terapii în clinică

Dr. Catherine Fairris, medic estetician și președinte al Colegiului Britanic de Medicină Estetică, dezvăluie că factorii de creștere se numără printre cele mai puternice ingrediente regenerative disponibile.

Proteinele influențează ciclul de creștere a părului dar este indicat să le asocieți cu terapii avansate în clinică, cum ar fi PRP, polinucleotidele și microneedlingul, care accelerează ciclurile naturale de reparare și reînnoire a scalpului, oferind rezultate benefice, potrivit glamourmagazine.co.uk.