5 pași simpli pentru a reduce colesterolul încă de la primele ore ale zilei

Pentru valori optime, colesterolul total trebuie să fie în jur de 200 mg/dl, HDL peste 60 mg/dl, iar LDL sub 100 mg/dl.

În cazul în care nivelurile rămân ridicate, este recomandată consultarea medicului pentru stabilirea unui plan de tratament.

Deși nivelul crescut de colesterol nu prezintă simptome evidente, poate fi ținut sub control prin câteva schimbări în rutina zilnică.

Obiceiuri de dimineață

Fibre solubile

Un mod eficient de a reduce colesterolul rău (LDL) este consumul de fibre solubile la micul dejun, care leagă particulele de colesterol din sistemul digestiv și le elimină înainte ca acestea să ajungă în sânge.

Vegetale

De asemenea, consumul regulat de alimente vegetale – fructe, legume, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe – aduce un aport important de fibre, antioxidanți și steroli vegetali care blochează absorbția colesterolului.

Grăsimi bune

Grăsimile benefice inimii, precum cele mononesaturate din avocado și unturi de migdale sau arahide, pot reduce nivelul LDL și pot crește HDL, contracarând efectele grăsimilor saturate din produsele animale.

Ceai verde

Este indicată înlocuirea cafelei de dimineață cu o ceașcă de ceai verde, bogat în catechine antioxidante care ajută la scăderea colesterolului rău LDL.

Activitate fizică

Activitatea fizică regulată — inclusiv exercițiile de dimineață — contribuie la reducerea trigliceridelor și a colesterolului rău LDL , crescând totodată colesterolul bun HDL, potrivit a1.ro.

Adoptarea acestor obiceiuri simple în rutina zilnică poate deveni o metodă durabilă de prevenție și menținere a sănătății inimii.