6 beneficii ale ghimbirului asupra sănătății. Atenție la riscuri!

Studiile arată că ghimbirul poate oferi o gamă largă de beneficii pentru sănătate, de la ameliorarea grețurilor și ameliorarea răcelilor până la reducerea inflamației și susținerea sănătății inimii.

1. Ameliorarea grețurilor

Mai multe studii clinice au adus dovezi consistente că ghimbirul poate reduce greața și vărsăturile, în comparație cu un placebo. NHS recomandă chiar alimente sau ceaiuri care conțin ghimbir pentru ameliorarea grețurilor.

Ghimbirul pare a fi eficient pentru grețurile din timpul sarcinii. În doze mici, este considerat o opțiune sigură și eficientă pentru persoanele care nu răspund bine la tratamentele standard anti-grețuri.

Există, de asemenea, dovezi promițătoare că ghimbirul poate ajuta la grețurile induse de chimioterapie, deși rezultatele sunt mixte când vine vorba de răul de mișcare și grețurile postoperatorii.

Cercetătorii cred că efectele anti-greață ale ghimbirului pot funcționa prin blocarea receptorilor de serotonină și acționând atât asupra intestinului, cât și asupra creierului. De asemenea, poate ajuta prin reducerea gazelor și a balonării în tractul digestiv.

2. Antiinflamator

Ghimbirul este bogat în compuși bioactivi, cum ar fi gingerolul și shogaolul, care au proprietăți antioxidante și antiinflamatorii puternice.

Cercetări recente sugerează că suplimentele de ghimbir pot ajuta la reglarea inflamației, în special în afecțiunile autoimune. Un studiu a descoperit că ghimbirul a redus activitatea neutrofilelor - globule albe care devin adesea hiperactive în boli precum lupusul, artrita reumatoidă și sindromul antifosfolipidic.

Neutrofilele produc capcane extracelulare (NET), care sunt structuri asemănătoare pânzei folosite pentru a capta și ucide agenții patogeni. Dar atunci când NET-urile se formează excesiv, acestea pot alimenta bolile autoimune. În cadrul studiului, administrarea zilnică de ghimbir timp de o săptămână a redus semnificativ formarea NET.

Deși acest studiu a folosit suplimente de ghimbir, nu este clar dacă ghimbirul proaspăt sau ceaiul au același efect. Totuși, descoperirile sugerează că ghimbirul ar putea fi o opțiune naturală și utilă pentru persoanele cu anumite afecțiuni autoimune, deși sunt necesare mai multe cercetări.

Ghimbirul are și proprietăți antimicrobiene, ceea ce înseamnă că poate ajuta la combaterea bacteriilor, virusurilor și a altor microbi dăunători. Combinat cu efectele sale antiinflamatorii, acest lucru face ca ghimbirul să fie un remediu popular pentru ameliorarea simptomelor de răceală și gripă, cum ar fi durerile în gât.

3. Gestionarea durerii

În ceea ce privește durerea, cercetările privind ghimbirul sunt încurajatoare, deși nu concludente. Unele studii arată că extractul de ghimbir poate reduce durerea și rigiditatea genunchiului la persoanele cu osteoartrită, în special în primele etape ale tratamentului. Cu toate acestea, rezultatele variază și nu toată lumea experimentează același nivel de ușurare.

Pentru durerile musculare, un studiu a constatat că administrarea a două grame de ghimbir zilnic timp de 11 zile a redus durerea după exerciții fizice.

Ghimbirul poate, de asemenea, să amelioreze durerile menstruale. De fapt, unele studii sugerează că eficacitatea sa rivalizează cu cea a medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene, cum ar fi ibuprofenul.

Cercetătorii cred că ghimbirul funcționează prin activarea căilor din sistemul nervos care atenuează semnalele durerii. De asemenea, poate inhiba substanțele chimice inflamatorii, cum ar fi prostaglandinele și leucotrienele.

4. Sănătatea inimii și sprijin pentru diabet

Tensiunea arterială crescută, glicemia ridicată și colesterolul „rău” (lipoproteine cu densitate mică sau colesterol LDL) crescut sunt factori de risc pentru bolile de inimă. Ghimbirul poate ajuta în cazul acestoa.

O analiză din 2022 asupra a 26 de studii clinice a constatat că suplimentarea cu ghimbir poate îmbunătăți semnificativ nivelul colesterolului - scăzând trigliceridele, colesterolul total și colesterolul LDL, și crescând în același timp colesterolul HDL („bun”). De asemenea, poate scădea tensiunea arterială.

Studiile au descoperit că administrarea a unu până la trei grame de ghimbir zilnic, timp de patru până la 12 săptămâni, a contribuit la îmbunătățirea atât a nivelului de colesterol, cât și a controlului glicemiei.

Aceste beneficii par să provină din mecanisme multiple, inclusiv îmbunătățirea sensibilității la insulină, absorbția crescută a glucozei în celule și reducerea stresului oxidativ. Acțiunile antiinflamatorii ale ghimbirului pot contribui la efectele sale de protecție a inimii.

5. Afrodisiac

Unele cercetări timpurii sugerează că ghimbirul poate oferi beneficii pentru sănătatea sexuală, deși dovezile la om sunt încă limitate. Studiile pe animale au descoperit că ghimbirul poate crește nivelul de testosteron, poate îmbunătăți fluxul sanguin și poate îmbunătăți comportamentul sexual. În sistemele de medicină tradițională, a fost folosit de mult timp ca afrodisiac. Deși nu există încă dovezi clinice puternice care să confirme un impact direct asupra libidoului, efectele antiinflamatorii, circulatorii și hormonale ale ghimbirului ar putea juca un rol de susținere, în special pentru persoanele care gestionează afecțiuni, precum diabetul sau stresul oxidativ.

6. Sănătatea creierului și efecte anticancerigene

Dovezile emergente sugerează că ghimbirul poate oferi beneficii neuroprotectoare și anticancerigene. Studiile de laborator arată că compușii din ghimbir pot ajuta la protejarea celulelor creierului de daunele oxidative - un factor cheie în bolile neurodegenerative, precum Alzheimer.

Alte cercetări in vitro au descoperit că ghimbirul poate încetini creșterea unor celule canceroase. Cu toate acestea, aceste descoperiri sunt încă în stadii incipiente și sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma relevanța lor la om.

Atenție la riscuri

Ghimbirul este în general sigur atunci când este consumat în alimente sau ceai. Dar, ca orice supliment, trebuie utilizat cu moderație.

Dozele de peste 4 grame pe zi pot provoca efecte secundar,e precum arsuri la stomac, balonare, diaree sau iritații ale gurii. Acestea sunt de obicei ușoare și temporare.

Anumite grupuri ar trebui să fie precaute cu dozele mari. Ghimbirul poate crește riscul de sângerare la persoanele care iau anticoagulante (cum ar fi warfarina, aspirina sau clopidogrelul) și poate spori efectele medicamentelor pentru diabet sau tensiune arterială, ducând potențial la scăderea glicemiei sau a tensiunii arteriale. Femeile însărcinate ar trebui să consulte un medic înainte de a utiliza doze mari, potrivit independent.uk.