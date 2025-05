7 alimente pe care să le consumi pentru a-ți menține sănătatea pielii, pe măsură ce îmbătrânești

Când vine vorba de menținerea aspectului tineresc și vibrant al pielii, nu există o poțiune magică sau un superaliment care să oprească timpul. Adevărul este că sănătatea pielii este influențată de o combinație de factori, inclusiv dieta, stilul de viață, genetica și, de câte ori a uitat să aplici cremă de protecție solară?

Experții sunt de acord că alimentele potrivite pot oferi nutrienți importanți pentru a siusține sănătatea pielii și a-i oferi acel impuls suplimentar pe care îl merită.

1. Edamame

Aceste mici boabe verzide soia pot fi un secret ascuns pentru o piele sănătoasă.„Alimentele din soia, precum edamame, conțin compuși numiți izoflavone, care pot influența anumite aspecte ale sănătății pielii. Un studiu a constatat că femeile aflate la postmenopauză și au consumat zilnic, timp de 6 luni, 30 de grame de supliment proteic din soia, care conținea izoflavone adăugate, au avut îmbunătățiri ale ridurilor pielii și o uscăciune mai redusă. Pe lângă edamame, poți obține izoflavone benefice pentru piele și din alimentele din soia, cum ar fi tofu, tempeh, laptele de soia și iaurtul de soia.

2. Cartofi dulci

Cartofii dulci nu sunt doar sățioși și delicioși, sunt plini de nutrienți care susțin sănătatea pielii, în special vitamina C. Un cartof dulce copt mediu oferă aproximativ un sfert din valoarea zilnică recomandată de vitamina C. Vitamina C ajută la promovarea sintezei colagenului, ceea ce este util pentru sănătatea pielii și a articulațiilor. Cartofii dulci sunt, de asemenea, o sursă naturală de beta-caroten, un pigment vegetal care este transformat în vitamina A și ajută la protejarea pielii de infecții.Cercetările arată că beta-carotenul poate acționa și ca o cremă de protecție solară internă, ajutând la filtrarea unora dintre razele solare dăunătoare.

3. Roșii

La fel ca și cartofii dulci, roșiile sunt bogate în carotenoizi care protejează împotriva daunelor solare, în special licopen.Aceasta nu este singura modalitate prin care licopenul din roșii menține pielea tânără și sănătoasă. Acest carotenoid poate promova producția de colagen și poate reduce inflamația pielii. Acest lucru, la rândul său, poate ajuta la prevenirea dezvoltării liniilor fine și a ridurilor. Nu găsești roșii proaspete? Încearcă roșiile din conservă. Deoarece încălzirea eliberează licopenul, licopenul din roșiile conservate poate fi absorbit și mai ușor de organism.

Chiar dacă roșiile pot face lucruri bune pentru piele, ele pot cauza ocazional probleme ale pielii unor persoane. Pentru cei cu sensibilități sau alergii la roșii, consumul de roșii sau contactul direct al roșiilor cu pielea poate duce la iritații, roșeață sau chiar erupții cutanate. În plus, aciditatea naturală a roșiilor poate exacerba anumite afecțiuni ale pielii, cum ar fi eczema sau acneea, în unele cazuri.

4. Suc de portocale

Sucul de portocale este adesea considerat un campion al micului dejun. Dar știai că ar putea fi în secret și cel mai bun prieten al pielii? Sucul de portocale, în special suc de portocale 100%, este plin de vitamina C, care stimulează colagenul, pentru o piele mai netedă, mai fermă și mai rezistentă. Doar un pahar de 225 ml de suc de portocale 100% oferă aproape o zi întreagă de vitamina C. Deoarece sucul de portocale este aproape 90% apă, acesta susține și hidratarea, ceea ce îl face o modalitate delicioasă și ușoară de a hrăni pielea din interior spre exterior.

5. Chefir

Această băutură acrișoară, plină de probiotice, nu este doar excelentă pentru intestin. Poate ajuta pielea să rețină mai bine apa pentru acea strălucire umedă și proaspătă. De exemplu, un mic studiu a descoperit că femeile care au băut o jumătate de cană de chefir zilnic timp de 8 săptămâni au experimentat o uscăciune a pielii semnificativ mai mică în comparație cu un grup de control de femei care nu au consumat chefir. Cercetătorii suspectează că bacteriile lactice din chefir, care sunt create în timpul procesului de fermentare, ajută la protejarea barierei naturale a pielii, îmbunătățind capacitatea acesteia de a reține apa.

6. Semințe de dovleac

Pielea este cel mai mare organ al corpului iar una dintre cele mai importante funcții ale sale este blocarea bacteriilor care cauzează boli. Așadar, este logic că are nevoie de anumiți nutrienți pentru a rIată câteva exemple de semințe de dovleac. „ămâne puternică și sănătoasă. Aceste semințe mici, dar puternice, conțin zinc,și poae ajuta astfel la vindecarea rănilor și la reducerea inflamației. De fapt, 30 de grame de semințe de dovleac prăjite oferă aproximativ 20% din doza zilnică recomandată de zinc.Dacă acneea este o problemă (pentru că nu ești niciodată prea bătrân pentru erupții!), semințele de dovleac bogate în zinc ar putea, de asemenea, să ajute. Cercetările au descoperit că tratamentul cu zinc poate îmbunătăți acneea, mai ales că persoanele cu acnee tind să aibă niveluri scăzute de zinc seric.

7. Somon

Somonul nu este doar excelent pentru sănătatea inimii și a creierului. Este un secret de frumusețe servit pe o farfurie. Este bogat în acizi grași omega-3, care ajută la reducerea inflamației și pot susține bariera de umiditate a pielii. Cercetările arată că acizii omega-3 cu lanț lung, DHA și EPA, pot îmbunătăți hidratarea pielii și chiar pot reduce severitatea acneei, mai ales că persoanele cu acnee au adesea niveluri scăzute de EPA și DHA. Somonul conține un antioxidant numit astaxantină, care poate ajuta la reducerea inflamației pielii, la protejarea împotriva daunelor UV și chiar la îmbunătățirea elasticitatății pielii, potrivit eatingwell.com.