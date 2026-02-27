8 beneficii ale uleiului de chiparos pentru frumusețe și sănătate

Acesta se extrage prin distilare cu abur din ramuri, ace și tulpini tinere.

Specialiștii spun că uleiul de chiparos nu doar susține frumusețea pielii, având efecte benefice și pentru sănătatea generală.

Protejează și regenerază pielea

Datorită proprietăților antiseptice și antibacteriene, uleiul de chiparos este util în tratarea tăieturilor, rănilor, iritațiilor cutanate și coșurilor. Compusul activ camfen contribuie la reducerea bacteriilor și poate fi inclus în produse cosmetice naturale și săpunuri.

Reduce crampele musculare

Proprietățile antispastice ale uleiului îl fac eficient împotriva crampelor, spasmelor involuntare și disconfortului cauzat de sindromul picioarelor neliniștite. Aplicat local, poate ameliora durerile musculare și articulare și este recomandat și în cazuri precum sindromul de tunel carpian.

Detoxifiere

Uleiul acționează ca diuretic natural, stimulând drenajul limfatic, reducând retenția de apă și contribuind la prevenirea acneei cauzate de toxine. De asemenea, poate sprijini sănătatea ficatului și reglarea nivelului de colesterol.

Vindecarea rănilor

Datorită proprietăților astringente și hemostatice, uleiul de chiparos reduce sângerările, tonifică țesuturile și întărește foliculii de păr. Prin contractarea vaselor de sânge, susține o circulație mai eficientă și accelerează vindecarea rănilor.

Sistemul respirator

Aplicat sau inhalat, uleiul poate reduce congestia, elimina mucusul și calma spasmele respiratorii. Este util în afecțiuni precum astmul, bronșita sau infecțiile respiratorii bacteriene, având efecte antibacteriene și antispastice.

Deodorant natural

Aroma sa curată și ușor condimentată îl face o alternativă naturală la deodorantele sintetice. Uleiul de chiparos inhibă dezvoltarea bacteriilor, neutralizează mirosurile din locuință și poate fi adăugat în produse de curățenie sau în haine pentru un parfum proaspăt de vegetație.

Reduce anxietatea

Uleiul are efecte sedative și relaxante, reducând stresul emoțional și nervozitatea, îmbunătățind calitatea somnului și stimulând starea de bine. Este recomandat pentru difuzare în dormitor sau adăugat în baie pentru relaxare profundă.

Ameliorează varicele și reduce celulita

Prin stimularea circulației și efectul diuretic, uleiul de chiparos reduce acumularea de sânge în vene, diminuează retenția de apă și poate contribui la reducerea aspectului de „coajă de portocală”. Este eficient și în probleme circulatorii, precum hemoroizii, notează dcmedical.ro.