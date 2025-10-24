Adevărul despre legumele și fructele congelate: Beneficii neașteptate pentru sănătate

Aceștia spun că legumele și fructele congelate pot fi mai hrănitoare decât cele proaspete uitate zile în șir în frigider, cu condiția să fie conservate și preparate corect. Cererea pentru alimente vegetale congelate a crescut cu 20% în ultimii ani.

„Dacă comparăm legume congelate versus aşa zis proaspete, culese de nu ştiu cât timp, ţinute prin frigider, atunci şansa ca legumele congelate să fie mai hrănitoare este mai mare”, spune nutriționistul Șerban Damian.

Cum se prepară

Specialiștii recomandă o preparare rapidă, la abur, direct din congelator, pentru a păstra vitaminele, în special vitamina C.

Carmen Brumă, specialistă în nutriție, avertizează că trebuie evitată decongelarea lentă la temperatura camerei, care poate reduce valoarea nutritivă.

Verificarea ambalajelor

Totodată, consumatorii trebuie să verifice ambalajele legumelor și fructelor congelate. Prezența gheții în pungi sau blocurile compacte indică recongelarea, ceea ce reduce calitatea produsului.

„Trebuie să fie separate, nu lipite între ele. Dacă vezi gheaţă sau un bloc complet, înseamnă că ele au fost recongelate. Înainte de îngheţare sunt spălate industrial, deci au de obicei mai puţine reziduuri de pesticide decât cele fresh”, explică Fabius Antal, specialist în well-being, pentru observatornews.ro.

Vânzările de alimente vegetale congelate, în creștere

Vânzările legumelor și fructelor congelate sunt în creștere în ultimii patru ani. România a importat anul trecut aproape 131.000 de tone de astfel de produse, cu 20.000 tone mai mult față de acum doi ani.

În sezonul rece, fasolea verde este rară pe rafturi, însă pe site-uri online se vinde la 15 lei pentru jumătate de kilogram. La supermarket, 500 g de fasole congelată costă aproximativ 9,5 lei, iar un borcan cu fasole conservată 8,50 lei.

Magazinele oferă și amestecuri pentru smoothie sau supă-cremă.

„Față de alte categorii, această piață se dezvoltă mai rapid. Majoritatea produselor provin din România, însă există și legume și fructe exotice importate”, afirmă Michael Kaisser, director general al unei platforme de livrare.

Cu toate acestea, legumele și fructele proaspete cultivate fără pesticide rămân cea mai sănătoasă opțiune.