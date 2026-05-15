Adevărul despre suplimentele pentru vârstnici: Când ajută și când devin inutile?

Specialiștii atrag atenția că multe suplimente alimentare oferă beneficii reduse sau inexistente persoanelor care au deja o alimentație echilibrată. În unele cazuri, administrarea lor poate deveni chiar riscantă, deoarece dozele mari de vitamine și minerale pot provoca toxicitate sau pot interfera cu tratamentele medicamentoase.

Totuși, odată cu înaintarea în vârstă, riscul apariției deficiențelor nutriționale crește. Scăderea poftei de mâncare, problemele dentare, bolile cronice și utilizarea frecventă a medicamentelor pot afecta modul în care organismul absoarbe și utilizează nutrienții esențiali.

În plus, multe persoane vârstnice ajung să adopte diete sărace în proteine și micronutrienți, bazate pe mese mici și ușor de consumat — supe, pâine prăjită sau ceai — care oferă senzația de sațietate fără a acoperi necesarul real al organismului.

Vitaminele de care seniorii au nevoie

Printre cele mai frecvente deficiențe întâlnite la adulții în vârstă se numără cea de vitamina B12. Odată cu înaintarea în vârstă, stomacul produce mai puțin acid gastric, esențial pentru absorbția acestei vitamine din alimente. Lipsa vitaminei B12 poate duce la anemie, oboseală, tulburări neurologice, furnicături și chiar probleme de memorie sau confuzie.

Riscul este și mai mare pentru persoanele care urmează tratamente cu metformină sau inhibitori ai pompei de protoni. În multe cazuri, suplimentele orale sunt suficiente, însă uneori sunt necesare injecțiile.

Folatul, cunoscut și sub denumirea de vitamina B9, joacă un rol important în formarea globulelor roșii și în producerea ADN-ului. Nivelurile scăzute au fost asociate cu un risc mai mare de boli cardiovasculare și declin cognitiv. Cu toate acestea, medicii avertizează că administrarea de folat fără verificarea nivelului de vitamina B12 poate masca simptomele unei deficiențe severe, în timp ce afectarea neurologică continuă.

Vitamina D rămâne una dintre cele mai discutate suplimente în rândul persoanelor vârstnice. Deficiența apare frecvent la cei care petrec puțin timp în aer liber, au mobilitate redusă sau locuiesc în centre rezidențiale. Suplimentarea poate fi utilă pentru persoanele cu osteoporoză, risc crescut de fracturi sau niveluri scăzute confirmate prin analize.

Cu toate acestea, studiile recente arată că administrarea vitaminei D nu reduce semnificativ riscul de fracturi la adulții sănătoși care nu prezintă deficit.

Proteinele, ignorate

Experții spun că unul dintre cele mai importante elemente pentru menținerea sănătății la vârsta a treia nu este neapărat o vitamină, ci aportul suficient de proteine.

Mulți seniori consumă prea puțină carne, pește, ouă, lactate sau leguminoase, ceea ce favorizează apariția sarcopeniei — pierderea masei musculare și a forței asociată îmbătrânirii. Consecințele pot fi serioase: risc crescut de căderi, fragilitate și pierderea independenței.

Specialiștii recomandă, în general, un aport de aproximativ 1–1,2 grame de proteine pe kilogram de greutate corporală pe zi pentru adulții în vârstă sănătoși, iar necesarul poate crește în perioadele de boală sau recuperare.

Când suplimentele devin periculoase

Medicii avertizează că suplimentele nu ar trebui administrate „după ureche”. Excesul de vitamina D sau vitamina A poate provoca toxicitate, iar suplimentele cu fier nu sunt recomandate fără confirmarea unei deficiențe.

De asemenea, unele suplimente antioxidante administrate în doze mari — precum beta-carotenul sau vitamina E — au fost asociate, în anumite studii, cu un risc mai mare de mortalitate în unele categorii de populație.

Alimentația rămâne baza

Experții subliniază că prima soluție nu ar trebui să fie raftul cu suplimente, ci evaluarea alimentației și a stării generale de sănătate. Problemele de masticație, pierderea în greutate, lipsa poftei de mâncare sau dificultățile de a găti și de a face cumpărături pot sta la baza carențelor nutriționale.

Analizele de sânge pentru vitamina B12, fier, folat sau vitamina D pot ajuta la identificarea deficiențelor reale și la alegerea unui tratament adecvat.

Concluzia specialiștilor este clară: suplimentele pot avea un rol important în îmbătrânirea sănătoasă, însă doar atunci când răspund unei nevoi reale. O alimentație echilibrată, exercițiile fizice, somnul și conexiunile sociale rămân elementele esențiale pentru menținerea sănătății la vârsta a treia.