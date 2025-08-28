Ce trebuie să știi despre albirea prematură a părului. Cauze și soluții

Deși albirea părului la vârste fragede nu constituie neapărat un motiv de îngrijorare, este important să înțelegem factorii care o determină și opțiunile disponibile.

Cauzele albirii părului

Culoarea părului este oferită de melanina produsă de melanocite în foliculii de păr. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, activitatea acestor celule scade, iar părul capătă nuanțe de gri și alb. Fiecare fir de păr trece printr-un ciclu compus din faza de creștere, repaus și cădere, proces ce se repetă continuu. Producția de melanină are loc în timpul fazei active, iar după un anumit număr de cicluri, melanocitele își pierd capacitatea de a produce pigment.

De regulă, părul începe să albească după 30de ani, fenomenul devenind mai vizibil după 50 de ani. Albirea prematură este definită ca apariția firelor albe înainte de 20 de ani la caucazieni, înainte de 25 de ani la asiatici și înainte de 30 de ani la persoanele de origine africană. Există și cazuri rare de albire a părului la copii, fără ca aceasta să semnaleze neapărat o problemă de sănătate.

De ce părul albește în tinerețe

Factorul genetic este principala cauză a apariției premature a părului alb. Copiii ai căror părinți sau bunici au avut păr alb timpuriu sunt mai predispuși să experimenteze același lucru. În absența unei moșteniri genetice, albirea timpurie poate fi legată de anumite probleme medicale sau dezechilibre:

Carența de vitamina B12, importantă pentru metabolismul melanocitelor;

Tulburările tiroidiene pot deregla hormonii și influențează depigmentarea;

Afecțiuni autoimune, precum alopecia areata și vitiligo, ce afectează pigmentarea pielii și părului;

Stresul cronic accelerează procesul de îmbătrânire a organismului;

Fumatul crește semnificativ riscul de albire prematură prin stres oxidativ.

În prezența altor simptome asociate, cum ar fi oboseala, modificări de greutate sau căderea excesivă a părului, consultul medical devine recomandat.

Poate fi stopată albirea părului?

Odată apărută, albirea părului este în majoritatea cazurilor ireversibilă deoarece melanocitele și-au pierdut definitiv funcția. Totuși, dacă albirea a fost cauzată de deficiențe nutriționale sau de o afecțiune tratabilă, precum bolile tiroidiene, remedierea poate opri sau încetini procesul, iar unele fire pot reveni la culoarea naturală.

Există tratamente?

Nu există tratamente medicale eficiente care să redea culoarea naturală a părului. Suplimentele cu vitamine și tratamentele hormonale sunt utile doar dacă acestea sunt cauza albirii. Specialistii recomandă un stil de viață sănătos, dietă bogată în nutrienți, evitarea fumatului și gestionarea stresului pentru a încetini procesul.

Recomandări pentru un păr sănătos

alimentație echilibrată cu vitamine și antioxidanți;

odihnă;

evitarea expunerii prelungite la razele UV;

reducerea stresului și renunțarea la fumat.

Deși aceste măsuri nu previn complet albirea, ele pot contribui la menținerea sănătății părului pe termen lung, potrivit medicool.ro.