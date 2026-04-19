Alimentul la care să renunți pentru a-ți recăpăta frumusețea pielii

Brooke Bryant, o tânără care și-a împărtășit experiența pe TikTok, vorbește despre transformările prin care a trecut după ce a renunțat la zahăr.

După ce a văzut un videoclip al utilizatorului Brendan Oxford, care sugera că renunțarea la zahăr poate subția fața, tânăra a decis să încerce metoda. Rezultatele au fost vizibile în doar două săptămâni și jumătate, iar acum încurajează și pe alții să-i urmeze exemplul.

Ce se întâmplă când renunți la zahăr

Eliminarea zahărului poate duce la pierderea în greutate, vizibilă mai ales la nivelul feței.

„Fața trece de la un aspect rotunjit și umflat la unul mai subțire și elegant”, a explicat aceasta. Motivul este simplu: atunci când organismul este privat de zahăr adăugat, începe să ardă grăsimea stocată pentru energie.

Bryant a distribuit fotografii comparative, înainte și după eliminarea zahărului, evidențiind cum obrajii săi au devenit mai definiți și fața mai subțire.

Pentru a menține noul stil de viață, ea consumă gustări fără zahăr adăugat, precum căpșuni cu frișcă fără zahăr, struguri congelați sau bile energizante din fulgi de ovăz, miere, unt de arahide și ciocolată fără zahăr.

Beneficiile renunțării la zahăr nu se limitează la aspectul fizic. Potrivit publicației Health, reducerea consumului de zahăr poate regla nivelul glicemiei, reduce riscul de diabet de tip 2, îmbunătăți sănătatea inimii și orală, și crește nivelul de energie.

De asemenea, poate avea efecte pozitive asupra sănătății mintale, reducând anxietatea și depresia și îmbunătățind concentrarea.

Atenție la etichetele produselor

Experții atrag atenția asupra diferenței dintre produsele „fără zahăr” și cele „fără zahăr adăugat”. Primele conțin mai puțin de 0,5 g zahăr/100 g sau ml, iar cele din urmă nu includ zahăr suplimentar în ingrediente. Este important să citiți etichetele pentru a înțelege exact ce consumați.

Sfaturile specialiștilor

Chiar dacă eliminarea zahărului poate părea dificilă la început, schimbările rapide și vizibile arată că merită efortul. Specialiștii recomandă moderație: gustările dulci ocazionale rămân permise dar cu atenție la cantități și tipul de zahăr consumat, potrivit yourtango.com.