Alimentul banal care protejează creierul. Ce spune neurochirurgul Vlad Ciurea?

Într-un context în care menținerea performanțelor cognitive și prevenirea declinului neurologic devin tot mai importante, medicii atrag atenția asupra rolului unei alimentații echilibrate, bogate în grăsimi sănătoase.

Neurochirurgul Vlad Ciurea susține că nucile ar trebui incluse în dieta zilnică, datorită beneficiilor pe care le au asupra funcțiilor cognitive.

„Nucile rămân un aliment excelent. Cunosc multe persoane care consumă zilnic nuci. Sunt foarte benefice și chiar seamănă cu forma creierului uman”, a spus specialistul pentru dcmedical.ro.

Beneficiile nucilor pentru creier

Din punct de vedere nutrițional, nucile sunt o sursă importantă de acizi grași Omega-3, antioxidanți și polifenoli. Acești compuși contribuie la reducerea stresului oxidativ și a inflamației la nivel celular, factori considerați nocivi pentru sănătatea creierului.

Specialiștii arată că antioxidanții pot încetini procesele de îmbătrânire a neuronilor, în timp ce consumul regulat de nuci este asociat cu îmbunătățirea memoriei și a capacității de concentrare.

De asemenea, nucile pot oferi o sursă constantă de energie, spre deosebire de stimulentele artificiale, contribuind astfel la susținerea activității mentale pe parcursul întregii zile.