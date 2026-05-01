Alimentul chinezesc împotriva colesterolului: Ce spune Mihaela Bilic?

Orezul fermentat, cunoscut și sub numele de „drojdie roșie de orez”, ajută la reducerea colesterolului.

Într-o postare publică, specialista explică faptul că această cereală a ajuns în atenția cercetătorilor occidentali începând cu anii ’70, când studii realizate în Statele Unite și Japonia au evidențiat proprietăți similare cu ale unor medicamente utilizate pentru scăderea colesterolului.

Cum se obține drojdia roșie de orez?

Drojdia roșie de orez se obține prin fermentarea orezului cu ajutorul unei ciuperci microscopice, Monascus purpureus, proces cunoscut și documentat în China din jurul anului 800 î.Hr. În timpul fermentației, orezul își schimbă culoarea în roșu, de unde și denumirea produsului.

În cultura japoneză, produsul este cunoscut sub numele de „koji” și a fost utilizat istoric atât în alimentație, cât și în diverse preparate tradiționale sau remedii naturiste.

Legătura cu statinele și colesterolul

Cercetările moderne au identificat în drojdia roșie de orez o substanță numită monacolina K, cu structură și efecte similare lovastatinei, o substanță activă utilizată în tratamentele pentru scăderea colesterolului.

Aceasta acționează asupra enzimei implicate în sinteza colesterolului, reducând nivelul de LDL („colesterol rău”) și contribuind, în unele cazuri, la creșterea HDL („colesterol bun”), implicat în transportul colesterolului către ficat pentru eliminare.

Ce arată cercetările

Studiile clinice citate în domeniu indică faptul că administrarea acestui tip de extract poate provoca scăderi ale colesterolului de 15–20% în decurs de câteva luni, în anumite condiții.

Mihaela Bilic subliniază însă și rolul stilului de viață, precizând că activitatea fizică rămâne un factor esențial în controlul nivelului de colesterol, în unele cazuri mai important decât restricțiile alimentare severe.

Supliment, nu substitut de tratament

Drojdia roșie de orez este comercializată în prezent sub formă de supliment alimentar, fiind promovată ca o alternativă naturală în gestionarea colesterolului, însă specialiștii atrag atenția că utilizarea sa trebuie făcută cu precauție și în context medical adecvat.

Recomandările nutriționale rămân centrate pe echilibru alimentar, mișcare și monitorizarea periodică a valorilor lipidice, potrivit dcmedical.ro.