Andreea Marin face dezvăluiri despre boala de care suferă: „Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit"

În termeni medicali, este vorba despre endometrioză, o afecțiune care afectează aproximativ 10% dintre femei.

„Nu am vorbit despre asta la timpul potrivit. Nu știu de ce. Am considerat subiectul poate prea intim. Greșit. Milioane de femei suferă în tăcere și nu știu de ce. Diagnosticul nu e ușor de dibuit. La mine a fost o întâmplare să aflu, la un control medical de rutină, nelegat de această boală. Endometriozei i se mai spune invizibilă pentru că ea crește în corpul femeii ca o pânză de păianjen, se întinde în timp fără ca gazda să știe”, a povestit Andreea Marin.

Ce sprijin a găsit Andreea Marin

Vedeta a subliniat că experiența sa poate fi împărtășită acum datorită cărții Cristianei Todirese, publicată de Editura Hyperliteratura, în care Dr. Paul I. Stanciu explică boala pe înțelesul tuturor.

„Mult mai multe mame le vor putea vorbi fetelor lor despre această posibilitate, confundată adesea cu “normalitatea”. E “normal” să te doară. E “normal”să duci suferința pe picioare. E “normal” să zâmbești și să te prefaci că ți-e bine. Dr. Paul I. Stanciu, care explică boala în acest volum pe înțelesul tuturor, știe că nu e așa. Știe că se poate să trăiești altfel, cu zâmbet autentic, pentru că te îngrijești și ți-e bine”, a explicat Andreea Marin.

Ea a mai transmis un mesaj important pentru toate femeile.

„Eu sunt astăzi bine, datorită unui medic atent am aflat și am acționat. Știați cât de important e să vă verificați la timp sănătatea? Să vă ascultați corpul și vocea interioară? Să nu amânați? Știați că inacțiunea în acest sens vă poate afecta serios calitatea vieții, relațiile, intimitatea? Și că a cunoaște , la timp, înseamnă șansa la sănătate, fericire și putere de a clădi frumos în viața voastră? Încercați. Puteti începe cu această carte”, a spus aceasta, potrivit dcmedical.ro.

Ce este endometrioza

Endometrioza este o afecțiune ginecologică care apare la femeile aflate la vârsta fertilă. Țesutul similar endometrului uterin se dezvoltă în afara uterului, afectând ovarele, trompele uterine, colul, vaginul, dar și vezica urinară, intestinele sau alte organe. În multe cazuri, endometrioza poate provoca infertilitate.

Țesutul endometrial este sensibil la hormonii feminini, mai ales estrogenul, ceea ce face ca simptomele să se agraveze în timpul menstruației. Afecțiunea poate fi localizată la nivel genital, extragenital sau chiar la organe îndepărtate, precum plămânii sau creierul.

Deși este benignă, endometrioza poate provoca complicații majre, precum ruptura unui chist endometrial, care poate duce la dureri pelvine intense sau hemoperitoneu, fiind o urgență ginecologică. De asemenea, poate coexista cu adenomioza, amplificând durerea și alte complicații.

Cauza exactă a bolii nu este complet cunoscută, însă există mai multe teorii:

Menstruația retrogradă, prin care fragmente de endometru ajung în abdomen, provocând colecții sanguine și aderențe;

Metaplazia celulelor peritoneale în celule endometriale;

Influența hormonilor ovarieni asupra țesutului extras din uter, determinând comportamentul acestuia ca endometru.

Andreea Marin speră ca experiența sa să încurajeze femeile să vorbească deschis despre simptome și să caute ajutor medical la timp, subliniind importanța prevenției și a controlului medical regulat.