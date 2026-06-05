Apa sărată și îngrijirea pielii: Ce spun dermatologii?

Expunerea pielii la factori precum radiațiile UV, poluarea sau alergenii influențează în mod constant sănătatea cutanată, afectând hidratarea, textura și aspectul general. În acest context, soluțiile naturale, inclusiv apa de mare sau soluțiile saline, au câștigat popularitate ca alternative în îngrijirea pielii.

De ce este benefică apa sărată

Apa de mare conține minerale, precum magneziu, calciu, potasiu, zinc și sulfuri, implicate în procese biologice esențiale pentru organism. Cercetările sugerează că aceste substanțe pot contribui la reducerea inflamației și la susținerea funcției de barieră a pielii.

Magneziul, în special, este asociat cu efecte antiinflamatorii, iar unele studii indică faptul că băile cu sare Epsom pot crește nivelurile acestui mineral în organism, deși absorbția optimă are loc prin alte metode de administrare.

Afecțiuni dermatologice

Unele cercetări au analizat efectele apei sărate în cazul afecțiunilor inflamatorii ale pielii, precum eczema. Rezultatele preliminare indică o posibilă reducere a uscăciunii, inflamației și mâncărimii după expunerea la apă de mare.

În cazul psoriazisului, studiile sugerează că băile saline pot potența efectul terapiei cu lumină, însă dermatologii subliniază că dovezile nu sunt încă suficiente pentru a recomanda acest tip de tratament ca standard medical.

Efect exfoliant

Apa sărată este apreciată și pentru efectul său exfoliant, datorat cristalelor de sare care pot îndepărta celulele moarte de la suprafața pielii. Acest proces poate îmbunătăți textura pielii și reduce aspectul tern.

Totuși, specialiștii avertizează că exfolierea excesivă poate provoca iritații și microleziuni, în special în cazul persoanelor cu piele sensibilă.

Acnee

Deși există ipoteza că apa sărată ar putea ajuta la curățarea porilor și reducerea inflamației asociate acneei, beneficiile nu sunt confirmate științific în mod clar. În unele cazuri, utilizarea poate agrava roșeața și iritațiile.

Dermatologii recomandă prudență și evitarea utilizării pe pielea deja inflamată.

Unele cercetări au analizat produse cosmetice pe bază de apă salină, observând îmbunătățiri ale hidratării și reduceri ale inflamației la participanți. Cu toate acestea, experții subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru validarea acestor rezultate.

Cum poate fi utilizată

În prezent, apa sărată este utilizată în diverse forme în rutina de îngrijire: soluții saline diluate, băi cu sare Epsom sau produse cosmetice cu apă de mare. Specialiștii recomandă utilizarea ocazională și testarea prealabilă pe o zonă mică de piele.

Nu este recomandată aplicarea pe pielea arsă de soare, iritată sau cu leziuni active.

Reacții adverse

Deși poate avea efecte benefice, apa sărată poate provoca uscăciune, iritație sau senzație de arsură, în special la persoanele cu piele sensibilă sau afecțiuni dermatologice preexistente.

Semnele care impun întreruperea utilizării includ roșeață persistentă, mâncărime sau descuamare accentuată.

Care sunt alternativele

Pentru menținerea sănătății pielii, dermatologii recomandă metode cu eficiență dovedită, precum hidratarea zilnică, protecția solară, utilizarea vitaminei C, a acidului hialuronic, exfolianții chimici sau retinoizii, potrivit dcmedical.ro.

Apa sărată poate contribui astfel la îmbunătățirea aspectului pielii în anumite situații, însă dovezile științifice sunt încă limitate. Specialiștii recomandă utilizarea cu precauție, mai ales în cazul persoanelor cu piele sensibilă sau afecțiuni dermatologice.