Atenție la cafea : 5 tratamente pot deveni periculoase pentru sănătate

Cofeina poate modifica absorbția unor tratamente, reduce eficiența acestora sau crește riscul de reacții adverse.

Potrivit studiilor, cofeina afectează modul în care organismul procesează medicamentele, iar unele combinații pot fi periculoase, chiar dacă efectele apar doar la persoanele sensibile sau care consumă cantități mari de cafea.

Iată cinci categorii de medicamente care pot interacționa cu cafeaua și efectele posibile:

Medicamente pentru răceală și gripă

Multe tratamente pentru răceală conțin pseudoefedrină, un decongestionant cu efect stimulant asupra sistemului nervos central. Cofeina are acțiune similară, iar administrarea simultană poate provoca tremur, neliniște, insomnie sau ritm cardiac accelerat.

Totodată, unele medicamente includ deja cofeină, ceea ce poate amplifica aceste efecte și poate crește glicemia, un aspect important pentru persoanele cu diabet.

Aceleași riscuri apar și la combinația cafelei cu medicamente pentru ADHD sau astm, precum amfetaminele sau teofilina.

2. Medicamente pentru tiroidă

Levotiroxina, utilizată pentru tratarea hipotiroidismului, își poate pierde eficiența dacă este administrată aproape de momentul consumului de cafea. Cofeina accelerează tranzitul intestinal, reducând absorbția medicamentului cu până la 50%.

Medicii recomandă administrarea levotiroxinei pe stomacul gol, cu cel puțin 30–60 de minute înainte de a consuma alimente sau băuturi. Aceleași recomandări se aplică și pentru bifosfonați, folosiți în tratamentul osteoporozei.

Antidepresive și antipsihotice

Cofeina poate reduce absorbția inhibitorilor selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi sertralina sau citalopramul, scăzând eficiența tratamentului.

Antidepresivele triciclice, precum amitriptilina, și antipsihoticele metabolizate de enzima CYP1A2, cum ar fi clozapina, pot fi afectate de competiția cu cofeina, ceea ce poate duce la creșterea nivelului sanguin al medicamentului și la efecte secundare precum somnolență sau confuzie.

Analgezice

Unele analgezice, inclusiv cele care conțin aspirină sau paracetamol cu adaos de cofeină, pot fi absorbite mai rapid dacă sunt luate împreună cu cafea. Aceasta poate spori efectul, dar și riscul de iritații gastrice, arsuri sau disconfort digestiv.

Persoanele cu sensibilitate la cofeină sau probleme gastrice trebuie să fie prudente.

Medicamente pentru inimă

Cofeina poate crește temporar tensiunea arterială și ritmul cardiac, ceea ce poate contracara efectele medicamentelor pentru hipertensiune sau controlul aritmiilor.

Nu este necesară eliminarea completă a cafelei, dar pacienții cu afecțiuni cardiace trebuie să monitorizeze consumul și să opteze, dacă este cazul, pentru variante decofeinizate, potrivit medicool.ro.

Cafeaua rămâne o băutură populară, apreciată pentru efectele sale stimulante și aroma plăcută, dar consumul acesteia trebuie ajustat atunci când iei medicamente. Momentul administrării, cantitatea de cofeină și tipul medicamentului pot influența eficiența tratamentului și riscul de reacții adverse.