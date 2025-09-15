Atenție la postul intermitent. Efecte grave asupra sănătății

Postul intermitent este tot mai răspândit în ultimii ani datorită faptului că a ajută la pierderea în greutate.

Însă un nou studiu realizat de cercetători americani și chinezi ridică semne de întrebare privind siguranța acestei diete pe termen lung.

Cum s-a desfășurat studiul

Analiza datelor din Sondajul Național privind Sănătatea și Nutriția (2003-2018) din SUA, care a inclus circa 20.000 de participanți, împărțiți în mod egal între bărbați și femei, iar vârsta medie a fost de 52 de ani. Studiul a fost realizat anual, informațiile fiind publicate la fiecare 9 ani. Pentru acest studiu, cercetătorii au folosit datele colectate între 2003–2004 și 2017–2018.

Participanții au completat două chestionare în care li s-a cerut să raporteze la ce ore au mâncat. Pe baza acestora, cercetătorii au calculat o fereastră medie de alimentație pentru fiecare participant.

Cercetătorii i-au clasificat în: mai puțin de 8 ore, până la 10 ore, 10 până la 12 ore, 12 până la 14 ore, 14 până la 16 ore, mai mult de 16 ore.

Participanții au oferit și date demografice, istoric medical și diagnostice. Cercetătorii au folosit Indicele Național al Deceselor pentru a urmări decesele participanților și cauzele decesului.

Ce spun cercetările

Analiza arată că persoanele care și-au limitat fereastra de alimentație la mai puțin de 8 ore pe zi au avut un risccu 135% mai mare de deces din cauza bolilor cardiovasculare, comparativ cu cei care consumau alimente pe o perioadă de 12-14 ore.

Nu a fost găsită nicio asociere între postul intermitent și mortalitatea povocată de cancer.

Totodată, un studiu anterior aată că limitarea timpului zilnic de masă la o fereastră de 8 ore a fost asociată cu un risc cu 91% mai mare de boli de inimă.

O altă cercettare sugerează că săritul peste micul dejun poate crește riscul de demență.