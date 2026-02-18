Beneficiile surprinzătoare ale sardinelor: Ghid pentru o dietă echilibrată

Nutriționiștii și cercetătorii susțin că includerea acestor pești mici, dar extreme de nutritivi, în alimentație poate contribui la prevenirea diabetului de tip 2 și la reducerea inflamațiilor din organism, potrivit catine.ro.

Glicemie

Unul dintre avantajele majore ale sardinelor este absența carbohidraților. Astfel, consumul lor nu determină creșteri bruște ale zahărului din sânge. În plus, datorită conținutului bogat de proteine și grăsimi sănătoase, sardinele încetinesc digestia, ceea ce înseamnă că glucoza este eliberată treptat în sânge.

O conservă de sardine conține aproximativ 22,6 grame de proteine, care ajută la stabilizarea glicemiei, iar acizii grași Omega-3 reduc inflamațiile și susțin funcționarea corectă a insulinei, hormonul esențial pentru reglarea nivelului de zahăr din sânge.

Micronutrienți esențiali

Sardinele sunt și o sursă importantă de magneziu și vitamina D, nutrienți care contribuie împreună la menținerea unui nivel stabil al glicemiei. De asemenea, taurina, un aminoacid, poate îmbunătăți modul în care organismul răspunde la insulină.

Beneficii pentru persoanele cu diabet

Cercetările sugerează că sardinele pot fi un aliat pentru persoanele care doresc să prevină diabetul de tip 2 sau să își mențină glicemia în limite normale.

Consumul regulat de sardine nu doar ajută la controlul zahărului din sânge, dar contribuie și la sănătatea cardiovasculară prin reducerea inflamației din organism și aportul de grăsimi sănătoase.

Nutriționiștii recomandă includerea sardinelor în dietă de câteva ori pe săptămână pentru a beneficia de proprietățile sale nutriționale.