Beneficiile creatinei asupra sănătății. Atenție la riscuri!

Creatina este un compus care se găsește în mod natural în mușchi și ajută la furnizarea de energie în timpul exercițiilor fizice.

Totodată, aceasta se găseș și în alimente, dar în cantități mici. Este astfel nevoie să consumi zilnic un kilogram de somon sau carne roșie pentru a obține ceea ce oferă suplimentele.

Beneficii pentru sănătate

Creatina ajută la menținerea enrgiei, îmunătățind forța și rezistența fisică, dar și recuperarea musculară după antrenamente intense.

De asemenea, sporește rezerveler de fosfocreatină din mușchi, provocând regenerarea ATP-ului, sursa rapidă de energie a organismului. Prin urmare, creatina te ajută să realizezi cu 10-20% mai multe exerciții intense și de forță, stimulând creșterea masei musculare.

De asemenea, creatina scade inflamațiile din corp și ajută la o recuperare mai rapidă după un antrenament.

Stimulează refacerea glicogenului după exerciții intense, reducând leziunile musculare și susține regenerarea.

Însă beneficiile creatinei nu se opresc la musculatură. Studiile arată că îmbunătățeșe memoria, atenția și viteza de procesare a informației. Ajută și la atenuarea efectelor nocive ale leziunilor cerebrale traumatice și ale comoțiilor cerebrale.

Câtă creatină să iei zilnic

Dozele pot varia însă studiile arată că este nevoie de 3-7 grame de creatină zilnic pentru a-ți spori masa musculară.

Atenție la riscuri

O impresie greșită este aceea că ar provoca creșterea în greutate, însă aceasta este rezultatul retenției de apă.

În realitate, creatina monohidrat poate duce la o retenție ușoară de apă, care temporar crește greutatea corporală.

Există și riscul apariției disconfortului gastro-intestinal, balonare sau crampe, în special la doze mari.

Pentru a evita această neplăcere, împarte dozele mari în doze mai mici. Astfel că 3 până la 5 grame de creatină pe zi reprezintă o cantitate sigură și eficientă.

Înainte de a consuma creatină este important să consulți medicul, potrivit catine.ro.