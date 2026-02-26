Beneficiile postului pentru sănătate: Părintele Pimen Vlad: "Astfel îți cureți și sistemul circulator"

„De ce credeți căau pus Sfinți Părinți posul Paștelui în luna martie/aprilie? Nu este deloc întâmplător! Puteau să ne zică: „Postiți două luni la începutul anului și apoi mâncați de toate!”, a spus acesta.

Părintele a mai precizat că alternanța zilelor de post (miercuri, vineri și luni în mănăstiri) în timpul anului cu cele normale curăță organismul, îl ușurează și îl ferește de boli.

De ce să mănânci de post?

Mâncărurile grase zilnice, respectiv carne, brânză, pește, îngreunează stomacul, ficatul și inima, ducând la înfundarea vaselor de sânge și scurtarea vieții.

"De fiecare dată când mănânci mâncăruri grase, se îngreunează, apoi, la scurt timp după ce ai mâncat, te ia somnul, pentru că organismul trage mai greu. Începând de la stomac, ficat, toate lucrează intens. Dacă îi dai zilnic așa de mult, începe să creadă că nu mai poate fără carne. Da, dar cu ce preț? Îți scurtezi singur viața, ți le îngreunezi pe toate. La un moment dat vor începe să apară problemele cu inima, pentru că se vor înfunda vasele de sânge", spune părintele.

În schimb, hrana de post, are presupune alimente de origine vegetală subțiază sângele, curăță sistemul circulator și oferă vitalitate.

"Mâncarea de post, absolut toată mâncarea de post, subțiază sângele. Astfel îți cureți și sistemul circulator", afirmă acesta.

Părintele Pimen Vlad recomandă zarzavaturi, fructe și verdețuri proaspete, mai ales cele de sezon.

"Cum dă puțin spre primăvară, avem urzici multe. În fiecare borș pui câte-o mână de urzici, care au foarte mult fier. Pe lângă că-ți dă un surplus de putere, fierul ajută mult toate țesuturile, le întărește pentru a fi rezistente și subțiază sângele, adică exact lucrurile de care are nevoie organismul. Toate acestea, dacă privim din perspectivă trupească, se află într-o rânduială”, a zis părintele Pimen Vlad, potrivit editurii Bookzone, citată de dcnews.ro.