6 beneficii pentru sănătate ale cepei: Reglează glicemia și protejează inima

O poți toca crudă, o poți prăji mărunt, o poți coace sau o poți adăuga în supă și tocăniță.

„Sulful natural din ceapă combate bacteriile și reduce inflamația”, spune dieteticianul Aisha Bala Ahmad.

De asemenea, consumul constant de ceapa prezintă un risc mai mic de cancer,datorită antioxidanților pe care îi conține.

6 beneficii pentru sănătate ale cepei

Imunitate

Ceapa conține vitamina C ajută la întărirea organismului pentru a combate infecțiile.

Inimă

Ceapa conține flavonoide, precum quercetina, care ajută la reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale.

Glicemie

Compuși, precum disulfura de alil propil, ajută la scăderea nivelului ridicat de zahăr din sânge.

Antinflamator și antibacterian

Sulful natural din interiorul cepei combate bacteriile și reduce inflamația.

Digestie

Ceapa conține fibre și prebiotice care hrănesc bacteriile bune ce susțin sănătatea.

Previne cancerul

Consumul constant de ceapă prezintă un risc mai mic de apariție a unor tipuri de cancer datorită antioxidanților pe care îi conține.

Conținut nutrițional (pentru fiecare 100 g de ceapă crudă)

Calorii: 40 kcal

Proteine: 1,1 g

Carbohidrați: 9,3 g

Fibre alimentare: 1,7 g

Grăsimi: 0,1 g

Vitamina C: 7,4 mg (12% din valoarea zilnică recomandată)

Vitamina B6: 0,12 mg

Folat: 19 µg

Potasiu: 146 mg

Calciu: 23 mg

Magneziu: 10 mg

Fosfor: 29 mg

La ce să fii atent

Dieteticianul Ahmad spune că consumul constant de ceapă crudă poate provoca arsuri la stomac sau gaze. Pentru a evita acest lucru, ceapa trebuie gătită puțin, astfel încât să fie moale pentru stomac, potrivit bbc.com.

