Când să te îngrijorezi de căderea părului. Testul simplu care îți arată dacă ai o problemă

Este normal să pierdem între 50 și 100 de fire de păr pe zi, ceea ce nu afectează vizibil densitatea acestuia, întrucât există, în medie, circa 100.000 de foliculi pe scalpul unei persoane. În cazul părului lung, căderea firelor de păr este mai vizibilă. În plus, 40% dintre femei pierd, în general, mai multe fire decât bărbații din cauza coafării la temperaturi ridicate și a vopsirii părului.

Fazele firului de păr

Ciclul de viață al părului are trei faze: anagen (creștere), catagen (tranziție) și telogen (repaus). Părul crește cu aproximativ 1 cm pe lună în faza anagen. Când ceva oprește creșterea părului, se numește efluviu anagen.

Urmează faza catagen, în care se află până la 2% din firele de păr. Această fază durează 2-3 săptămâni, când firul de păr de oprește din creștere.

În faza telogen, aproximativ 8–9% din păr se pregătește să cadă, proces care este normal. Dacă peste 10% din păr se află în această fază, poate apărea efluviul telogen, o cădere temporară provocată de stres, operații sau febră, cu revenire în aproximativ 6 luni.

Afecțiuni care provoacă căderea părului

Căderea excesivă a părului poate fi provocată de numeroase afecțiuni, cum ar fi alopecia, problemele tiroidiene, lupusul sau deficiențele nutriționale. De asemenea, obiceiurile dăunătoare, precum spălarea excesivă, coafarea termică sau agresivă afectează integritatea firelor și pot accelera pierderea părului.

Testul de tragere

Pentru a verifica dacă pierderea părului este anormală, specialiștii recomandă testul de tragere. Treceți degetele pe o șuviță uscată, curată, și dacă rămân în mână mai mult de 2-3 fire de păr la fiecare tragere, este indicat să consulți un medic, potrivit medicool.ro.