Când ar trebui să te speli pe dinți, înainte sau după micul dejun? Ce spun medicii stomatologi

„Spălatul pe dinți dimineața nu înseamnă doar o respirație proaspătă - este o parte esențială a protejării sănătății orale și generale”, spune medicul stomatolog Anjali Rajpal.

De fapt, există un număr tot mai mare de cercetări care arată că sănătatea dentară merge dincolo de dinți și gingii. „O sănătate orală bună este strâns legată de o sănătate și o stare generală bună”, spune Steven J Katz, președintele Asociației Americane a Endodonților din SUA. „Spălatul, folosirea aței dentare și vizitele regulate la dentist protejează nu doar gura, ci și inima, plămânii, creierul, și multe altele.”

Ar trebui să te speli înainte sau după micul dejun?

Ambii dentiști sunt de acord că, dacă te speli o singură dată dimineața, cel mai bine este să o faci imediat după ce te trezești, înainte de a mânca ceva.

„Pe lângă eliminarea acelei respirații oribile de dimineață, este important să te speli pe dinți dimineața pentru a îndepărta placa bacteriană și bacteriile care s-au format peste noapte”, spune dr. Katz. Asta pentru că atunci când dormi, corpul tău nu produce la fel de multă salivă ca atunci când ești treaz, așa că nu există lichid în gură pentru a clăti bacteriile pe tot parcursul nopții.

„Dacă sunt lăsate pe dinți, bacteriile vor duce la carii dentare și boli ale gingiilor”, adaugă dr. Katz. „Și dacă respiri cu gura deschisă în timp ce dormi - spre deosebire de a respira pe nas - periajul dimineața este și mai important deoarece respirația usucă țesuturile orale, reduce fluxul salivar și crește acumularea de placă bacteriană.”

Periajul prealabil „acoperă dinții cu fluorură protectoare, hidroxiapatită, fosfat de calciu sau alte minerale care se pot afla în pasta ta de dinți preferată”, spune dr. Rajpal. „Acest lucru „îți protejează dinții de atacurile acizilor atunci când mănânci micul dejun, mai ales dacă este vorba de ceva dulce sau acid”, spune Dr. Rajpal.

Ar trebui să te speli și după micul dejun?

Probabil, dar există câteva lucruri de reținut, așa că cel mai bine este să verifici de două ori cu medicul dentist. „Nu este recomandat dacă ai rădăcini expuse, smalț subțire sau sensibilitate dentar, deoarece periajul frecvent ar putea agrava situația”, spune dr. Rajpal.

Citește pe Antena3.ro Trupele Paraziţii şi Vama şi-au anulat concertele de la Festivalul Untold

Cercetările sugerează că este cel mai bine să aștepți 30 de minute după ce mănânci sau bei, mai ales dacă ai băut cafea sau suc acid. „Periajul prea curând după expunerea la acid poate deteriora smalțul, care se înmoaie temporar”, spune dr. Rajpal.

În cele din urmă, trebuie să iei în considerare modul în care te speli pe dinți. „Tehnica adecvată este crucială”, spune dr. Katz. „Periajul prea agresiv poate duce la retracția gingiilor, erodarea smalțului și sensibilitate. Discută cu medicul dentist și/sau igienistul despre tehnica de periaj adecvată.” Este posibil să recomande utilizarea unei perii cu peri moi, cu o presiune ușoară, și evitarea pastei de dinți abrazive, cum ar fi cele care conțin bicarbonat de sodiu, cărbune sau agenți de albire, potrivit dr. Rajpal.

Dacă periajul excesiv este o preocupare pentru tine și „dacă vrei să ai o gură curată și proaspătă după micul dejun sau cafea, dar ți-ai periat deja dinții înainte, încearcă să-i clăești cu o apă de gură răcoritoare naturală sau fără alcool”, spune dr. Rajpal.

Ar trebui să îți perii dinții și după prânz?

„Pentru majoritatea oamenilor, periajul de două ori pe zi, dimineața și seara, este suficient pentru a menține o sănătate orală bună”, spune dr. Rajpal. „Cu toate acestea, periajul după prânz poate fi o mișcare inteligentă dacă ești predispus la carii sau boli ale gingiilor; ai mâncat ceva lipicios, zaharos sau acid; porți aparate dentare care prind alimente; sau nu vei putea să vă perii timp de mai multe ore, posibil din cauza unei ture lungi de lucru sau a deplasărilor.”

Cum să-ți speli dinții mai bine

Foloseșe ața dentară. Dr. Katz recomandă folosirea aței dentare înainte de a te spăla pe dinți. Cercetările au descoperit că persoanele care folosesc ața dentară îndepărtează mai multă placă bacteriană dintre dinți și au concentrații mai mari de fluor.

Nu te grăbi. „Majoritatea oamenilor se spală timp de 30 până la 45 de secunde, dar ai nevoie de 2 minute întregi pentru a curăța corect toate suprafețele fiecărui dinte”, spune dr. Rajpal. „Încearcă să folosești un cronometru sau o melodie pentru a-ți cronometra ritmul.”

Înclină periuța de dinți. „Ține întotdeauna periuța la un unghi de 45 de grade spre linia gingiei - nu plată pe dinți”, spune Dr. Rajpal. „Acest lucru ajută la curățarea locului unde începe placa, exact unde se întâlnesc dinții și gingiile.” Și dacă tot ești acolo, asigură-te că te speli și pe limbă.

Dacă optezi pentru o periuță de dinți electrică, cumpăr-o pe cea potrivită. „O periuță de dinți manuală de 3 dolari poate depăși performanța uneia electrice de 200 de dolari dacă folosești tehnica corectă, periezi suficient de mult timp și ești temeinic”, spune dr. Rajpal. „Totuși, dacă preferi, o periuță de dinți electrică bună include adesea cronometre și senzori de presiune pentru a-ți proteja gingiile.”

Sari peste clătire. „După periaj, scuipă, dar nu clătește imediat cu apă”, spune Dr. Rajpal. „Aceasta lasă fluorul sau alte minerale din pasta de dinți pe dinți mai mult timp, permițându-le să întărească smalțul mai eficient.”

Aruncă periuțele vechi. „Înlocuieșeperiuța de dinți sau capul periuței electrice la fiecare 3 luni - sau mai devreme dacă perii sunt uzați”, spune dr. Rajpal. Depozitează periuța actuală în poziție verticală, la aer liber și nu închisă într-o cutie unde bacteriile pot prospera, notează goodhousekeeping.com.