Ce îi atrage pe țânțari la anumite persoane? Știința a găsit răspunsul

Specialiștii încearcă de mulți ani să înțeleagă mecanismele care stau la baza acestui fenomen, iar noile descoperiri oferă indicii importante despre modul în care insectele își aleg victimele.

Dioxidul de carbon, primul semnal

Potrivit entomologului medical Frederic Simard, de la Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare din Franța, țânțarii sunt atrași în primul rând de dioxidul de carbon pe care îl expirăm.

„Știm de peste 100 de ani că dioxidul de carbon reprezintă primul semnal care declanșează comportamentul de căutare a unei gazde”, explică cercetătorii.

Femelele de țânțar, singurele care se hrănesc cu sânge, pot detecta acest semnal de la zeci de metri distanță. Pe măsură ce se apropie, ele folosesc și alte indicii pentru a identifica persoana cea mai potrivită.

Mirosul corpului

După detectarea dioxidului de carbon, țânțarii se ghidează după mirosul corpului uman. Potrivit cercetărilor, pielea fiecărei persoane eliberează sute de compuși chimici diferiți, creați inclusiv de bacteriile care alcătuiesc microbiomul pielii.

Această combinație unică de molecule poate transforma o persoană într-un adevărat „magnet” pentru insecte.

„O combinație de compuși produși de microbiota pielii poate fi mai mult sau mai puțin atrăgătoare pentru țânțari”, explică Simard.

Un compus chimic face diferența

În cadrul unui studiu recent, cercetătorii au analizat reacțiile țânțarilor din specia Aedes aegypti, cunoscuți pentru transmiterea febrei dengue și a febrei galbene.

Experimentul a implicat 42 de femei, iar rezultatele au arătat că persoanele cele mai des înțepate produceau cantități mai mari dintr-un compus numit 1-octen-3-ol, cunoscut și sub denumirea de „alcool de ciuperci”.

Substanța apare în urma descompunerii sebumului produs de piele și pare să reprezinte un semnal puternic pentru insecte.

Cercetătorii au fost surprinși să constate că și variații foarte mici ale concentrației acestui compus influențau semnificativ preferințele țânțarilor.

Consumul de bere

Un alt factor care îi poate atrage pe țânțari este consumul de alcool, în special berea.

Mai multe studii au arătat că alcoolul poate crește temperatura corpului, modifica mirosul pielii și determina eliminarea unei cantități mai mari de dioxid de carbon.

Într-un studiu realizat în Olanda pe 465 de voluntari, persoanele care consumaseră bere în ultimele 24 de ore s-au dovedit cu aproximativ 35% mai atractive pentru țânțarii din genul Anopheles, vectorii principali ai malariei.

Mitul grupelor de sânge, demontat de specialiști

Una dintre cele mai populare teorii susține că țânțarii preferă anumite grupe sanguine. Potrivit experților, dovezile științifice sunt însă insuficiente.

„Nu există o bază științifică solidă care să demonstreze că grupa de sânge influențează semnificativ atractivitatea unei persoane pentru țânțari”, afirmă Simard.

De asemenea, culoarea ochilor, a pielii sau a părului nu pare să joace un rol important în alegerea victimei.

Efectele schimbărilor climatice

Descoperirile vin într-un moment în care specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la extinderea arealului unor specii de țânțari purtătoare de boli.

Țânțarul-tigru asiatic, responsabil pentru transmiterea virusului chikungunya, este prezent în tot mai multe regiuni ale Europei, iar cazurile autohtone au început să apară inclusiv în zone unde anterior nu existau astfel de riscuri.

Cum să te protejezi

Pentru a reduce riscul înțepăturilor, experții recomandă purtarea hainelor largi care acoperă cât mai mult pielea, utilizarea plaselor de țânțari și aplicarea de produse repelente.

De asemenea, limitarea consumului de alcool și evitarea meselor foarte copioase în perioadele cu activitate intensă a țânțarilor pot contribui la reducerea atractivității pentru aceste insecte, potrivit sciencealert.com.