Ce se întâmplă când adaugi lapte în ceai: Efectele asupra antioxidanților

Cercetările arată că laptele poate reduce într-o anumită măsură activitatea antioxidantă a ceaiului, însă efectul nu elimină complet proprietățile benefice ale băuturii.

Ceaiul, obținut din planta Camellia sinensis, este bogat în polifenoli, compuși cu rol antioxidant care ajută la neutralizarea radicalilor liberi și la reducerea stresului oxidativ la nivel celular.

Interacțiunea laptelui cu antioxidanții

Studiile indică faptul că adăugarea de lapte poate reduce nivelul antioxidanților din ceai cu procente cuprinse între 11% și 75%, în funcție de tipul de lapte și de compoziția acestuia. Explicația constă în interacțiunea dintre cazeina, o proteină din lapte, și polifenolii din ceai, ceea ce poate diminua biodisponibilitatea acestora.

Cu toate acestea, chiar și în prezența laptelui, ceaiul continuă să conțină antioxidanți, ceea ce înseamnă că beneficiile nu sunt anulate complet.

Tipul de lapte influențează efectele

Nivelul de grăsime și compoziția laptelui pot influența modul în care acesta afectează antioxidanții din ceai. Cercetările au arătat că laptele degresat poate reduce mai mult nivelul antioxidanților decât laptele integral sau semidegresat.

În cazul alternativelor vegetale, efectele variază. Laptele de soia, migdale, ovăz sau cocos are, în general, un impact mai redus asupra antioxidanților comparativ cu laptele de vacă, în special datorită conținutului mai scăzut de proteine.

Alți factori cu efecte asupra antiodixanților

Pe lângă adăugarea laptelui, și alți factori pot influența concentrația de antioxidanți din ceai. Timpul de infuzare joacă un rol important: o infuzie mai lungă poate duce la o concentrație mai mare de compuși benefici.

De asemenea, tipul de ceai contează. Ceaiul verde și matcha au, în general, un conținut mai ridicat de antioxidanți comparativ cu ceaiul negru, ceea ce le face opțiuni mai concentrate din acest punct de vedere.

Adăugarea de lapte în ceai poate reduce parțial activitatea antioxidantă, însă nu elimină complet beneficiile acestei băuturi. Alegerea de a consuma ceaiul simplu sau cu lapte depinde în cele din urmă de preferințele personale, iar specialiștii subliniază că ceaiul rămâne o sursă valoroasă de antioxidanți indiferent de modul de consum.