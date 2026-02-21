5 efecte ale consumului regulat de mere. Ce se întâmplă când mănânci un măr în fiecare zi?

Din punct de vedere nutrițional, merele conțin fibre, antioxidanți și carbohidrați care susțin sănătatea generală, motiv pentru care sunt frecvent recomandate de nutriționiști.

„Beneficiile pentru sănătate ale merelor sunt atribuite în mare măsură a două componente bioactive: fibre solubile și polifenoli”, spune Olesia Guts, nutriționist holistic autorizat și coach de nutriție certificat din Vancouver. „Fibrele solubile, în special pectina, ajută la legarea colesterolului în intestin și susțin eliminarea acestuia din organism. Polifenolii susțin funcția vaselor de sânge și reduc stresul oxidativ, ambele fiind importante pentru sănătatea cardiovasculară.”

„Merele bogate în quercetină s-au dovedit a îmbunătăți modul în care vasele de sânge se relaxează și se dilată datorită unei semnalizări mai bune a oxidului nitric, care ajută la menținerea tensiunii arteriale sănătoase și susține funcția generală a inimii”, explică Michelle Routhenstein, dietetician în cardiologie preventivă

Consumul întregului fruct, cu coajă, este important: „Studiile arată că persoanele care consumă mere bogate în flavonoide observă îmbunătățiri măsurabile ale sănătății vaselor de sânge, în timp ce suplimentele izolate de quercetină nu au același efect”, spune Routhenstein. „Acest lucru evidențiază faptul că fructul întreg, cu fibrele și alți compuși ai săi, contează cu adevărat.” De exemplu, sucul de mere conține unii antioxidanți, dar nu oferă aceleași avantaje metabolice sau digestive deoarece fibrele au dispărut în mare parte.

Informații nutriționale

Deși merele sunt pline de vitamine, iată o privire mai atentă asupra conținutului unui măr mare, de 223 de grame.

Energie: 116 kcal

Proteine: 0,58 g

Grăsimi: 0,379 g

Carbohidrați: 30,8 g

Fibre: 5,35 g

Ce se întâmplă când mănânci un măr în fiecare zi?

Ca multe obiceiuri nutriționale, efectele consumului zilnic de măr sunt cumulative, mai degrabă decât instantanee. „Pentru majoritatea oamenilor, consumul unui măr în fiecare zi se manifestă în moduri subtile, dar semnificative, mai degrabă decât în ​​schimbări majore”, spune Guts.

Iată la ce vă puteți aștepta odată ce începeți să mâncați mere în mod constant timp de cel puțin câteva săptămâni.

Digestie mai bună

Schimbările digestive (bune sau rele) sunt adesea unul dintre primele efecte pe care oamenii le observă atunci când adaugă mai multe alimente bogate în fibre. „Datorită fibrelor sale, mulți oameni observă o digestie îmbunătățită și mișcări intestinale mai regulate, împreună cu o sațietate mai bună între mese”, spune Guts. „În timp, fibrele solubile și polifenolii din mere se pot traduce într-o energie mai stabilă și mai puține accidente după-amiaza.”

Balonare sau gaze

Din păcate, nu toată lumea reacționează la mere în același mod, mai ales dacă digestia âeste deja reactivă. „Merele pot provoca balonare sau gaze la unele persoane, în special la cele sensibile la FODMAP-uri”, spune Guts.

Pentru majoritatea oamenilor, acest efect tinde să fie temporar și este mai probabil atunci când merele sunt consumate pe stomacul gol sau în porții mai mari. Începerea consumului de porții mai mici sau asocierea merelor cu o masă poate ajuta organismul să se adapteze și să reducă probabilitatea apariției disconfortului digestiv. Cu toate acestea, persoanele care urmează o dietă săracă în FODMAP ar putea fi nevoite să limiteze sau să evite complet merele, în funcție de toleranța lor.

Niveluri îmbunătățite de colesterol

Orice beneficii măsurabile pentru sănătatea inimii vor dura mai mult până se vor manifesta, dar merele pot susține niveluri mai sănătoase de colesterol atunci când sunt consumate zilnic. „Cunoscuta zicală «un măr pe zi» este de fapt susținută de cercetări, în special când vine vorba de sănătatea inimii”, spune Guts. „Un studiu controlat randomizat efectuat pe oameni a descoperit că un consum de două mere întregi pe zi timp de opt săptămâni a redus colesterolul total și colesterolul LDL, adesea denumit colesterol «rău».”

Nivelurile mai sănătoase de colesterol sunt asociate cu o funcție cardiovasculară mai bună și un risc mai mic de boli de inimă.5

Funcție metabolică mai sănătoasă

Merele sunt, de asemenea, legate de o sănătate metabolică mai bună, care înseamnă cât de eficient utilizează organismul energia din alimente.

„O meta-analiză a cinci studii ample a descoperit o relație inversă între consumul de mere și riscul de diabet de tip 2”, explică Guts. „Important este că doza a contat. Fiecare porție zilnică suplimentară a fost asociată cu un risc cu aproximativ 3% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2.”

O funcție metabolică mai sănătoasă ajută organismul să gestioneze mai eficient glicemia, ceea ce este esențial pentru reducerea riscului de diabet.

Inflamație mai mică

Quercetina din mere poate ajuta la reducerea inflamației și la protejarea împotriva stresului oxidativ, ceea ce provoacă reducerea riscului de boli pe termen lung.

„Consumul unui măr în fiecare zi poate oferi beneficii subtile, dar semnificative, atunci când este consumat în mod constant în cadrul unei diete echilibrate, adecvate în nutrienți și sănătoase pentru inimă”, spune Routhenstein. „Consumul zilnic poate hrăni bacteriile intestinale bune și poate reduce inflamația de grad scăzut, în special atunci când păstrează pielița.”

Inflamația generală mai mică ajută organismul să mențină un răspuns imunitar mai echilibrat și poate chiar să susțină o dispoziție mai stabilă, potrivit realsimple.com.

