Ce trebuie să știi despre cocktailuri? Riscurile ascunse asupra sănătății

Caz șocant în UK

Tânăra de 18 ani din Regatul Unitt a acuzat dureri abdominale severe și dificultăți de respirație imediat după un cocktail, stabilindu-se ulterior că avea stomacul perforat din cauza azotului lichid.

Substanța este folosită pentru răcire rapidă și crearea unui efect vizual în băuturi.

Efectele grave asupra sănătății

Medicul Josh Trebach atrage atenția asupra riscurilor letale ale acestei substanțe folosite în cocktailuri pentru a crea efect de „fum” sau sau „ceață”.

„Este foarte rece și trebuie ținut în recipiente speciale deoarece fierbe, de fapt, la temperatura camerei. Poate provoca degerături în contact cu pielea/țesuturile. Unii oameni cred că este super tare să pui azot lichid într-o băutură și să privești ceața care iese din băutură, ca să poți face o fotografie pentru rețelele de socializare. Dar nu toată lumea este conștientă de riscurile care vin odată cu consumul unei băuturi făcute cu azot lichid”, a explicat medicul pentru New York Post, citat de spynews.ro.

Practica este frecventă pentru a crea spectacol însă specialiștii recomandă evitarea totală a consumului de băuturi în care se adaugă azot lichid.