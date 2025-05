Ce trebuie să știm despre creier. Neurolog Constantin Dulcan: "Este cauza tuturor lucrurilor.."

"Creierul este cauza tuturor lucrurilor care au relevanță când vorbim de organismul nostru. De altfel, în alți termeni gândind, trăim într-un univers inteligent, rațional. Eu numesc această rațiune câmp universal de informație și cred că acele capacități, însușiri sau elemente necesare unei specii sau unei ființe ca să se autoconserve și să se perpetueze, vin din câmpul universal de informație.

Fiecărei specii i se dau acele elemente care îi sunt necesare pentru propria existență. Cu alte cuvinte, formula mea este că fiecare specie își ajunge sieși – are tot ceea ce îi trebuie, dar la nivelul ei. Peștele stă în apă, pasărea zboară, ceea ce noi nu putem și așa mai departe. Sunt și lucruri care pe mine mă pun în dificultate. De pildă, felinele au mirosul mai bun decât noi, auzul, la fel, de cinci ori mai bun și, atunci, dacă noi suntem ultima verigă în lanțul evoluției, dar ființe care ne premerg pe noi au unele însușiri superioare nouă, despre ce mai putem vorbi? E evoluție sau e involuție? Noi suntem cei mai evoluați sau animalele care au simțuri mai dezvoltate decât noi?

Așadar, dacă noi suntem ultima verigă și am trecut prin toate cele anterioare, am luat de la monocelulare până la pluricelulare, ar trebui să avem toate însușirile mult mai dezvoltate decât tot ceea ce ne precede. Cu toate astea, nu e așa. Nu spun că nu există evoluție, pentru că evoluția este incontestabilă, dar acest aspect extrem de interesant pentru mine îmi spune că există o rațiune în Univers, că fiecărei specii i se dau acele elemente care îi sunt necesare și că numai la nivel uman există luxul inteligenței și conștiinței. De ce? Pentru că omul a fost hărăzit să creeze o civilizație. Celelalte ființe nu au așa ceva, chiar dacă au și ele capacitatea de a-și face cuiburi, de a-și îngriji puii etc. Capacitatea lor este limitată, nefiind la nivelul ființei umane care, grație acestui exces de conștiință și inteligență, a putut să creeze o civilizație. Și ca să răspund mai clar la întrebare, datorită aceleiași inteligențe, omul își poate modela viața care i s-a dat.

Nimeni nu poate trăi singur

Societatea umană are un mare rol, pentru că nimeni nu poate trăi singur. Mă gândeam că, dacă un om ar vrea să stea într-o pădure și ar distruge mediul înconjurător, va muri de foame, pentru că el trăiește prin mediu. Transpus altfel, dacă eu am pretenția ca toate bunurile de care dispun să fie de bună calitate, atunci trebuie să am și eu conștiința sau bunul simț ca tot ceea ce produc să fie de aceeași calitate. Dacă mașina pe care o cumpăr este funcțională, atunci trebuie să-i mulțumesc celui care mi-a făcut-o, inclusiv prin calitatea propriei mele munci, pentru că, la rândul lui, și el are nevoie de aportul meu social. Observați aici importanța reciprocității! Reciprocitatea este rotița care, dacă nu se învârte, blochează angrenajul. Revin la credința mea că Universul este inteligent și că toate lucrurile au un rost, un sens. Gândiți-vă la succesivitatea anotimpurilor sau chiar la miile de galaxii care sunt niște rotițe care se învârt permanent una în jurul celeilalte. Nu există nimic static, totul este într-o continuă mișcare, așa cum și creierul este într-o continuă activitate. Și asta este explicația existenței lumii.

Hrană și somn

Ambele îi sunt indispensabile și ambele îi pot oferi plăcere. Hrana este extrem de importantă. Grăsimile saturate sunt cele care ne îmbătrânesc cel mai tare și trebuie evitate, dar lucrul ăsta este bine știut. Eu vreau să atrag atenția asupra masticației, a modului în care mâncăm. Iată un lucru pe care nu l-am învățat la medicina tradițională, dar l-am învățat la medicina orientală: importanța mirosului și gustului mâncării. De ce este important să masticăm un timp suficient ceea ce ingerăm? Pentru că partea care corespunde simțurilor – mirosul, gustul – întărește creierul, iar partea solidă se duce în organism. Cu alte cuvinte, hrana are cel puțin două finalități: una pentru creier și una pentru corp.

Cât despre somn, în Universul nostru aproape tot ceea ce este viu are nevoie de somn. Toți avem nevoie, pentru că, în timpul somnului, creierul se reface. Este o necesitate fiziologică de care nu trebuie să ne privăm. Creierul unui om care are insomnii obosește. În acest caz omul devine iritat, iar randamentul îi scade, începând de la starea afectivă, până la capacitatea intelectuală. Insomnia este o suferință de care, obligatoriu, trebuie să ne îngrijim, astfel încât să ne reglăm somnul. Să ne gândim, spre exemplu, la procesul de învățare. În acest caz, toate informațiile obținute în timpul zilei sunt sedimentate în timpul nopții. Totodată, și conexiunea la nivelul sistemului nervos se consolidează. Să nu uităm că orice idee nouă are nevoie de o conexiune neuronală sau că, altfel spus, creierul este stăpân. De el avem nevoie ca să ne mențină tot timpul activi. Gândirea și învățarea, dar și noutatea, sunt, la orice vârstă, un adevărat antrenament al creierului și ceea ce îl menține tânăr. Revenind la somn, la vârsta adultă e nevoie de minimum 7 ore de somn. Dar, atenție, nu între 00:00 și 08:00! Este important să adormim la ora 22:00, pentru că în acele două ore se secretă factori neurotrofici ai creierului, adică ceea ce are el nevoie pentru a se consolida, pentru a fi sănătos.

În altă ordine de idei, pentru un creier tânăr și sănătos, eu vă îndemn cu toată seriozitatea să iubiți, să vă distrați, să respectați și să fiți fericiți!", explică medicul neurolog Constantin Dulcan, într-un interviu pentru longevitymagazine.ro.