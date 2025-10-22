Conopidă sau broccoli: Care are mai multe proteine, fibre și alți nutrienți?

Ambele fac parte din familia cruciferelor, care mai include varza și varza de Bruxelles. Legumele crucifere sunt bogate în fibre alimentare benefice pentru intestine și antioxidanți cu proprietăți antiinflamatorii.

Broccoli și conopidă

Broccoli este partea comestibilă, înflorită a plantei, de la capătul tulpinii, care este de obicei tăiată într-o „coroană” sau buchețele.

Broccoli este adesea descris ca având o aromă mai puternică.

Conopida este, de asemenea, partea înflorită a plantei, densă și cu o textură mai sfărâmicioasă.

Conopida este mai blândă și are o aromă mai dulce, de nucă, care se pretează la o varietate de feluri de mâncare.

Conopida și broccoli sunt foarte asemănătoare din punct de vedere al nutrienților.

Informații nutriționale despre broccoli

O cană (91 de grame) de broccoli crud, tocat, conține aproximativ:

30 de calorii

2,5 grame de proteine

6 grame de carbohidrați

0,3 grame de grăsimi

2,3 grame de fibre

81 de miligrame de vitamina C (90% din valoarea zilnică recomandată)

92 de micrograme de vitamina K (75% din valoarea zilnică recomandată)

52 de micrograme de folat (15% din valoarea zilnică recomandată)

Informații nutriționale despre conopidă

O cană (107 grame) de conopidă crudă, tocată, conține aproximativ:

27 de calorii

2 grame de proteine

5 grame de carbohidrați

0,3 grame de grăsimi

2 grame de fibre

51 de miligrame de vitamina C (57% din valoarea zilnică recomandată)

17 micrograme de vitamina K (15% din valoarea zilnică recomandată)

61 de micrograme de folat (17% din valoarea zilnică recomandată)

Fibre

Broccoli nu are amidon și este bogat în fibre. O porție conține 2 grame și jumătate de fibre benefice pentru intestin.

Conopida este un alt aliment bogat în fibre și sărac în carbohidrați, oferind aproximativ 2 grame de fibre pentru doar 5 grame de carbohidrați.

Ambele sunt similare ca și conținut de fibre, dar o cană de broccoli are o cantitate puțin mai mare de fibre.

Aceeași porție, gătită, va fi mai densă. O cană de broccoli gătit are aproximativ 5 grame de fibre, comparativ cu 3 grame într-o cană de conopidă gătită, spune Largeman-Roth.

Fibrele din broccoli pot ajuta la digestie și promovează sațietatea. Consumul de broccoli are efecte pozitive asupra microbiomului intestinal.

Niciunul nu este o sursă semnificativă de proteine, dar broccoli are un ușor avantaj față de conopidă.

Vitamine și minerale

Conopida și broccoli conțin nutrienți similari, inclusiv vitamina C, vitamina K și folat (vitamina B9).

Broccoli este o sursă bună de vitamina C, având peste 80 de miligrame per cană - aceasta este cantitatea de vitamina C pe care o vei găsi într-o portocală.

Vitamina C susține un sistem imunitar sănătos și protejează celulele de deteriorarea provocată de radicalii liberi nocivi. Corpul nostru nu poate produce vitamina C singur, așa că trebuie să o obținem din alimente, cum ar fi legumele și fructele.

Broccoli este, de asemenea, bogat în vitamina K, importantă pentru coagularea sângelui. De asemenea, are o cantitate considerabilă de calciu, un mineral de care avem nevoie pentru a construi oase puternice.

Și conopida este o sursă bogată de vitamina C, oferind peste jumătate din valoarea zilnică recomandată într-o singură porție.

În timp ce ambele legume oferă o cantitate bună de folat, vitamină B care susține creșterea și dezvoltarea celulelor, conopida conține puțin mai multă vitamina B9 decât broccoli.

De asemenea, conține mai multă colină, un nutrient pentru creier care poate fi dificil de obținut dacă nu mănânci carne.

Antioxidanți și alți nutrienți

Broccoli și conopida sunt ambele o sursă bună de antioxidanți și fitochimicale.

Broccoli conține mulți antioxidanți în culoarea sa. Așa este antioxidantul luteină, un pigment natural care ajută la sănătatea ochilor, pielii, creierului și inimii.

Conopida conține sulforafan, care combate cancerul. Sulforafanul are proprietăți antiinflamatorii care pot reduce riscul de boli cronice.

Cu toate acestea, broccoli se remarcă prin faptul că este bogat în glucozinolați, compuși care conțin sulf și conferă legumei mirosul său caracteristic, înțepător.

Glucozinolații au multe beneficii pentru sănătate. Descompunerea glucozinolaților creează sulforafan și indol-3-carbinol, ambele putând ajuta la prevenirea formării celulelor canceroase prin eliminarea potențialilor factori cancerigeni din organism.

Broccoli sau conopida provoacă mai multe gaze?

Nu putem vorbi despre broccoli și conopidă fără a menționa cel mai notoriu efect secundar al lor: senzația de gaze.

Ambele sunt considerate legume crucifere, despre care se știe că provoacă gaze, balonare și iritații gastrointestinale.

Deși sunt bogate în fibre, senzația de gaze provine de obicei din alți compuși.

Broccoli conține rafinoză, un tip de zahăr complex care nu este digerat în intestine. În schimb, rafinoza este fermentată de bacteriile din intestin - gazele sunt un produs secundar natural al acestui proces.

Conopida conține oligozaharide, precum fructanul, care este un alt zahăr despre care se știe că provoacă balonare deoarece trage apa în intestin.

Ce legumă provoacă mai multe gaze? Depinde de persoană Efectele secundare digestive neplăcute ale broccoli și conopidei sunt individuale, iar unii oameni pot să nu aibă deloc gaze.

Care este mai sănătoasă, broccoli sau conopida?

Diferențele dintre cele două legume sunt atât de mici încât nu se poate spune că una este mai sănătoasă decât cealaltă.

Broccoli are puțin mai multe fibre, vitamina C, vitamina K și antioxidanți. Cu toate acestea, conopida este o sursă bogată a acestor nutrienți, precum și a folatului, și are un conținut mai scăzut de carbohidrați.

Ambele legume au proprietăți anticancerigene și fiecare oferă propriul set unic de nutrienți.

Cum să mănânci mai mult broccoli și conopidă

Broccoli și conopida sunt ambele legume versatile, ușor de adăugat în orice dietă.

Poți savura buchețelele crude cu sosuri.

Coacerea broccoli și a conopidei le face să devină fragede și dulci.

Adaugă broccoli tocat în omlete sau quiche pentru un mic dejun plin de fibre sau amestecă-l într-un wok. Broccoli la abur este delicios, dar evită să-l fierbi prea mult timp deoarece acest lucru poate face ca nutrienții să se scurgă în apa de gătit.

Conopida poate fi pasată sau transformată în orez pentru o alternativă cu conținut scăzut de carbohidrați la cartofi și cereale, potrivit today.com.